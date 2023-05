SIBS compra empresa Kar-tel e reforça posição na Polónia

Madalena Cascais Tomé é CEO da SIBS. © Foto: Direitos Reservados

A SIBS, que gere a rede Multibanco, vai comprar a empresa polaca Kar-tel, empresa que disponibiliza terminais de pagamento automático e diversos serviços adicionais para comerciantes. "Prevê-se que o processo de aquisição fique finalizado no segundo semestre de 2023, com a integração da equipa da Kar-tel na atual equipa da SIBS na Polónia, a Paytel", adiantou a empresa esta quarta-feira, em comunicado.

"A SIBS reforça assim a sua presença no mercado polaco, integrando nos mais de 80 mil terminais que passará a gerir, um leque mais vasto de serviços de valor acrescentado que se assumem como uma mais-valia para os seus clientes", lê-se na mesma nota.

Esta aquisição ocorre dias antes da celebração do quinto aniversário da aquisição da Paytel. !Desde que comprou esta empresa, a operação da SIBS na Polónia cresceu cerca de três vezes em número de terminais e de transações, tendo a Paytel vindo a ser sucessivamente distinguida pela sua capacidade de inovação", de acordo com o comunicado.

Para a CEO do grupo SIBS, Madalena Cascais Tomé, "esta operação vai permitir reforçar a posição no mercado, alargar o portfólio com novos produtos e serviços, ampliar a oferta e a equipa e estabelecer parcerias relevantes".

"A internacionalização tem sido um dos pilares da estratégia da SIBS nos últimos anos. Em 2015, as operações internacionais representavam 5% das receitas do grupo e, em 2022, este peso era de 20%", realça Madalena Cascais Tomé.