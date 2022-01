SIBS: Compras em dezembro aumentaram 19% face a 2019

© Igor Martins/Global Imagens

Os portugueses gastaram mais em compras no mês de dezembro do ano passado que antes da pandemia. "O consumo em Portugal, no mês de dezembro de 2021, recuperou face aos anos anteriores, registando-se um aumento no total de compras (físicas e online) de +26% face a 2020 e, inclusive, já +19% face a 2019, no período pré-pandemia", revela a SIBS, que extraiu os dados através da sua ferramenta SIBS Analytics, em comunicado.

Olhando apenas para as compras físicas, os dados demonstram que em dezembro foi registada uma subida de 26% face ao ano anterior e de 12% face a 2019. Já no que diz respeito às compras realizadas nos canais digitais, a evolução foi mais significativa. Os dados da gestora da rede Multibanco indicam que houve uma subida de 31% face a 2020. De notar que no último mês de 2020 estavam em vigor várias medidas restritivas, que afetavam nomeadamente o comércio, como limitações ao nível de lotação e períodos de abertura. Comparando com dezembro de 2019, o crescimento das compras online é mais pronunciado: mais 86%.

"O comércio online tem ganho um peso assinalável no total das compras realizadas pelos portugueses, a representar no último mês de dezembro 14% do total de compras, quando em dezembro de 2019, esse peso era de apenas 9%", diz a SIBS.

No que diz respeito ao consumo nos dias anteriores ao Natal, houve um crescimento significativo, com a SIBS a indicar, que "23 de dezembro de 2021 a ser mesmo o dia com o maior número de compras físicas diárias na rede Multibanco em todo o ano passado, com 85 pontos base acima, ou seja, quase duplicando o número total de compras quando comparado com um dia regular do ano em Portugal".

Ainda assim, o pico do total de operações (compras físicas + compras online + levantamentos) foi a 24 de dezembro, pelas 12h26, "com 346 transações por minuto, um recorde absoluto na rede Multibanco".

A SIBS indica ainda que ao nível do consumo por categoria de produto, "os setores com maior variação do número de compras em dezembro 2021 face ao resto do ano (janeiro-novembro 2021) foram os de Jogos, Brinquedos & Puericultura (setor que cresceu três vezes), Decoração & Artigos para o Lar (2,3 vezes), Moda & Acessórios (2,1 vezes) Perfumaria & Cosmética (2 vezes) e ainda o setor da Tecnologia a crescer 1,1 vezes".

Os dados da gestora da rede Multibanco apontam ainda que, em dezembro, o número de compras físicas realizadas pelos portugueses no estrangeiro foi superior ao verificado em 2019, "a registar um crescimento de 13% face a esse período e quase a duplicar face a 2020".

"A mesma tendência não se verifica, no entanto, no sentido oposto, com o número de compras com cartões estrangeiros ainda longe dos valores de há dois anos, com menos 74% de compras, embora uma franca recuperação face a 2020, com +114%", remata a SIBS.