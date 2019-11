SIBS cria mais 200 postos de trabalho em Castelo Branco

A SIBS, entidade gestora da rede Multibanco, inaugurou um novo edifício em Castelo Branco, preparando-se para receber 200 novos colaboradores, nos próximos meses. A empresa já está presente no município desde 2012, empregando atualmente 300 pessoas na unidade de Business Process Outsourcing (BPO).

“A criação destes postos é um investimento da SIBS para o desenvolvimento da economia desta região, sendo, em paralelo, uma oportunidade para jovens albicastrenses poderem desenvolver carreira na sua localidade de origem, numa das maiores empresas que aqui tem desenvolvido atividade no Município, permitindo igualmente demonstrar o potencial do centro do País”, revela a entidade em comunicado.

As novas instalações cumprem também o objetivo da gestora da rede Multibanco de reforço das suas equipas em Lisboa, descentralizando as operativas de BPO.

“Castelo Branco é uma localidade com uma população jovem, ativa e com excelente capacidade profissional que tem ajudado a SIBS a fazer crescer o seu negócio na região”, afirma João Luís Baptista, COO e Administrador Executivo da SIBS, acrescentando que “estamos certos que o investimento nestas novas instalações demonstra o reforço da aposta da SIBS na região, garantindo a empresa níveis adequados de resiliência operacional mediante a localização do seu negócio em diferentes áreas geográficas seguindo assim as melhores práticas de mercado”.