SIBS desenvolve plataforma para sistema de pagamentos em São Tomé e Príncipe

Madalena Cascais Tomé é CEO da SIBS. © Foto: Direitos Reservados

A SIBS, que gere a rede Multibanco, expandiu a sua atividade para São Tomé e Príncipe, tendo sido encarregue de desenvolver e operacionalizar o sistema de pagamentos do país. "A SIBS prossegue ativamente a sua missão e contributo para a digitalização dos pagamentos à escala global, com o desenvolvimento e operacionalização da plataforma para suportar o sistema de pagamentos nacional de São Tomé e Príncipe, gerido pela SPAUT, sociedade interbancária daquele País, e com o apoio do Banco Central", explica em comunicado a empresa.

Com a presença neste mercado africano, a plataforma da empresa portuguesa vai "passa a processar todas as operações realizadas nos Caixas Automáticos e nos Terminais de Pagamento Automático (TPA)" de São Tomé, assegurando tanto o processamento do sistema de pagamentos doméstico, o Dobra24, como a "ligação e processamento dos sistemas internacionais, como é o caso da Visa e da Mastercard".

Segundo explica, a plataforma da SIBS vai suportar as principais funcionalidades do Dobra24, como levantamentos, alteração de PIN, consulta de saldo, consulta de NIB, consulta de movimentos de conta e transferências. E vai disponibilizar algumas funcionalidades novas, como novos serviços de pagamento, seja de impostos, seja de serviços, como faturas de água e eletricidade ou carregamentos de telemóvel.

"A SIBS assumirá também um papel determinante na emissão e personalização de cartões bancários no mercado", nota ainda a empresa portuguesa.

Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, em comunicado, avança que "a SIBS tem por missão contribuir ativamente para a digitalização dos pagamentos, não só na Europa, mas também com foco os países em desenvolvimento, onde esta digitalização tem um contributo ainda mais visível na inclusão e no acesso a serviços".

A gestora nota ainda que "as soluções SIBS servem clientes em vários mercados e países em desenvolvimento, estando presente em 3 dos principais 5 mercados em África, e também na Ásia. A SIBS tem um track record assinalável no desenvolvimento de plataformas e sistemas de pagamento a nível nacional, integrados e multicanal, com mais de um bilião e meio de transações em quase um milhão de terminais de pagamento. A SIBS é considerada como um benchmark de inovação e um operador de referência".