SIBS e Web Summit firmam parceria para que o evento seja “cashless”

A SIBS, entidade gestora da rede Multibanco, firmou uma parceria com a Web Summit para que, durante o evento, os participantes possam efetuar os seus pagamentos pela via eletrónica.

“A SIBS irá fornecer soluções de pagamento seguras para todos os comerciantes presentes no evento, com sistemas que aceitam todo o género de meios de pagamento digitais, incluindo pagamentos com cartão e aplicações móveis”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Além disso, a SIBS também vai ser parceira para a acreditação do evento para as próximas três edições. Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, sublinha que “a SIBS tem sido parceira da Web Summit desde a sua primeira edição em Portugal. Estamos muito orgulhosos em fortalecer esta relação e ter a nossa tecnologia e soluções a permitir um evento cashless e uma experiência mais digital. Num evento tão focado em tecnologia e inovação, faz todo o sentido que os pagamentos cashless sejam uma realidade”.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, considera, em comunicado, que a parceria entre as duas organizações permite “posicionar Portugal como um país inovador”. “A possibilidade de exibir a inovação tecnológica nacional num evento com tão grande visibilidade internacional, e a associação a uma marca tão forte como a Web Summit oferece à tecnologia cashless portuguesa uma grande notoriedade”.

Paddy Cosgrave, CEO e fundador da Web Summit, sublinha que “com o mundo a tornar-se cada vez mais cashless, a Web Summit está empenhada em prosseguir e construir uma experiência de compra mais simples para todos os participantes. Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a SIBS para esta jornada. Tanto as equipas da Web Summit com as da SIBS estão muito satisfeitas em trabalhar juntas neste projeto durante os próximos três anos”.