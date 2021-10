SIBS inaugura Centro de Operações de Segurança e lança novo serviço de cibersegurança

A SIBS inaugura esta quinta-feira o seu Centro de Operações de Segurança que vai servir para prestar um novo serviço de cibersegurança.

O novo centro fica localizado nas instalações ds SIBS em Alfragide, na Amadora.

A empresa apresenta hoje também o SIBS CyberWatch, "um serviço de cibersegurança destinado a empresas e outras organizações, nacionais e internacionais, com o suporte de uma equipa experiente e altamente especializada".

"Com esta solução, a SIBS quer ter um contributo ainda mais ativo no apoio às demais empresas e outras instituições no combate ao cibercrime, uma ameaça cada vez mais frequente e com impactos críticos", afirma Madalena Cascais Tomé, CEO do Grupo SIBS, citada num comunicadop da empresa.

"Para a prestação deste novo serviço, a SIBS inaugura hoje o Centro de Operações de Segurança, suportado nas mais avançadas soluções tecnológicas, que funcionará as a service para assegurar a monitorização, deteção e resposta a incidentes de cibersegurança, 24x7, seguindo os mais altos padrões de segurança do Grupo SIBS", refere a nota.

Destaca que "o SIBS CyberWatch pretende reforçar as soluções e serviços nesta área para grandes empresas, mas também para PMEs, no contexto em que o cibercrime é uma realidade cada vez mais incontornável, transversal às varias empresas e setores e em franca evolução tecnológica e de modus operandi".