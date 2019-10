SIBS lança programas para recrutamento de recém-licenciados

O programa START para trainees arranca já neste mês de outubro, decorrendo em Lisboa, com o objetivo de recrutar jovens licenciados para uma carreira no setor dos pagamentos. A edição 2019/2020 destina-se a jovens com licenciatura ou mestrado, nas áreas da engenharia, gestão, economia, finanças ou matemática.

Através de comunicado, a SIBS indica que se trata de um estágio “a full-time, remunerado, tendo a possibilidade de integrarem a empresa de forma definitiva findo o ano do programa”. Os trainees vão trabalhar em diversas unidades de negócio, desde as áreas de expansão Internacional, inovação e transformação de serviços, gestão e desenvolvimento de produto e de negócio, operações e serviço a clientes, planeamento e estratégia.

Em janeiro, arranca a edição da Academia Tecnológica da SIBS, dedicada aos perfis mais tecnológicos. O programa foi desenvolvido para atrair talento na área da Engenharia Informática e Sistemas de Informação, em regime de proximidade com os Institutos Politécnicos. A Academia Tecnológica tem lugar em Viseu, localização onde está situado o Centro de Competências Tecnológicas da SIBS.

“A SIBS é uma empresa altamente tecnológica, reconhecida internacionalmente pelas soluções inovadoras que oferece na área dos pagamentos digitais, como o MB WAY, mas também pela sua equipa forte, dinâmica e com um know-how único, características imprescindíveis nos setores em que a empresa atua. Temos, por isso, uma estrutura ímpar para receber trainees e ajudá-los a dar o seu contributo para a transformação digital que estamos a conduzir”, destaca Catarina Graça, diretora de recursos humanos da SIBS, em comunicado.

A empresa indica que as candidaturas para os dois programas serão disponibilizadas em breve.