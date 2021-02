SIBS. "Ultrapassados constrangimentos" com pagamentos com cartões refeição Sodexo

PRO SÃO PAULO 12/11/2012 ECONOMIA Vista das gôndolas do supermercado Pão de Açucar. FOTO: JF DIORIO/ ESTADÃO

Já estão ultrapassados os "constrangimentos" com pagamentos com cartões de refeição da Sodexo verificados na passada quarta-feira, garante a SIBS. Ontem quem tentou pagar as compras do supermercado ou o take away no restaurante não conseguia efetuar a operação. O cartão é usado por cerca de 200 mil consumidores numa rede que, em janeiro do ano passado, rondava cerca de 50 mil estabelecimentos.

"A SIBS informa que foram ultrapassados os constrangimentos temporários de ordem técnica verificados ontem de manhã com os cartões Sodexo", adianta fonte oficial quando contactada pelo Dinheiro Vivo.

"A SIBS tem equipas em permanência na monitorização, o que permitiu uma identificação imediata da situação e recuperação da mesma, de forma a ter o menor impacto possível na prestação do serviço junto dos seus utilizadores", acrescenta.

O Pingo Doce é uma das cadeias de supermercado com acordo com a Sodexo, permitindo a utilização do cartão de refeição para o pagamento de compras. E ontem os clientes com cartão não conseguiam fazer os pagamentos. "Foi feita uma atualização dos cartões Sodexo por parte da SIBS o que originou a que estes não estivessem disponíveis para pagamento nas lojas Pingo Doce", justifica fonte oficial. Ontem ao final do dia, a situação estava "normalizada em algumas das nossas lojas", sendo que hoje de manhã "todas as lojas estarão a receber pagamentos com esses cartões", apontava a cadeia.

Mas este não foi um tema que se verificou apenas na cadeia do grupo Jerónimo Martins. Ao que foi possível apurar afetou todas as empresas/cadeias que aceitam cartão Sodexo depois de uma intervenção da SIBS na rede dos cartões de refeição Sodexo, que originou um problema técnico que impediu o pagamento temporário através do cartão, obrigando à reinicialização manual dos POS (points of service).

Em janeiro do ano passado, Sodexo adiantava ao Dinheiro Vivo ter cerca de 200 mil clientes com carcartão de refeição e acordo com cerca de 50 mil estabelecimentos.