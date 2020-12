SIC aposta nos ESports com Advnce

A SIC está a apostar nos ESports através da Advnce, marca multi formato especializada em esports e gaming. Os canais SIC Radical e a generalista SIC irão exibir os conteúdos deste segmento de mercado em crescimento. Está previsto ainda o Campeonato Nacional Universitário de Desportos Eletrónicos, que tem por objetivo a criação de uma competição anual de desportos eletrónicos, em parceria com as faculdades. É o mais recente lançamento do grupo de media, depois do OPTO, serviço de vídeo streaming.

"Mesmo num ano atípico como o de 2020, continuamos a investir em conteúdos e a surpreender o mercado. Algo épico está prestes a começar. A SIC e todo o grupo Impresa estão empenhados em criar as melhores condições para a comunidade de gaming e lançar um projeto único em Portugal, o Advnce", afirma Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, citado em nota de imprensa.

Com esta marca o grupo de media marca presença no segmento de ESports, que tem vindo a crescer ao nível de consumidores e receita. Só este ano estima-se que os patrocínios tenham gerado 584,1 milhões de dólares de receita, com os direitos de media a gerar cerca de 163 milhões, seguido de fees dos publishers a atingir 108,9 milhões, seguido das vendas de bilhetes e merchandise (52,3 milhões) e o digital a gerar 21,5 milhões, segundo os dados da Statista.

A marca vai ter presença nos canais SIC, com vários conteúdos de produção nacional. Na SIC Radical Diogo Valsassina é a cara do "ADVNCE Show", já Nelson AC Silva apresentará o "Gameplay", Marco Fresco será a cara de "RetroGamers" e Hugo Barreto apresentar o magazine de tecnologia "Máquinas". Na SIC generalista Cristiana Reis apresenta ao sábado de manhã o Advance.

A marca vai contar com um grupo de 6 especialistas que vão criar vários conteúdos para as redes sociais: CS:GO - Gonçalo Costa (aka MaXm0sHe); Fortnite - Bruno Rodrigues (aka Balazio); Valorant - Filipa Henriques (aka Filipa Fizz) + Rui Ribeiro (aka TugaTV); Fifa - Diogo Silva (aka MoveMind); League of Legends - João Soares (aka JoaoS92).

O projeto inclui ainda o CNUDE (Campeonato Nacional Universitário de Desportos Eletrónicos). "Esta competição pretende envolver a comunidade universitária em prol do fenómeno que são os ESports, numa altura das suas vidas em que a formação pessoal e profissional é o grande foco. O CNUDE pretende percorrer o país de norte a sul na busca dos melhores atletas universitários na vertente de desportos eletrónicos", informa a SIC.

"Os vencedores de cada um dos qualificadores offline serão premiados com o apoio dos patrocinadores da iniciativa do CNUDE e outros patrocinadores locais. A equipa vencedora do torneio anual do CNDE, sagrar-se-á a melhor equipa universitária de Portugal e os seus jogadores receberão 1 ano de propinas pagas nas suas respetivas faculdades", referem.

Será ainda feita a transmissão em direto no Twitch Advnce das competições mundiais de Gran Turismo: finais mundiais de 2020 dos FIA GT Championships (Gran Turismo) que vão acontecer em direto a 18/12 a 20/12; 18/12 - GR Supra GT Cup 2020 às 13h; 19/12 e 20/12 - finais mundiais do FIA GT Championship 2020 às 13h.