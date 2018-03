SIC assegura direitos da Liga Europa

A SIC assegurou por mais três anos os direitos de transmissão da Liga Europa, apurou o Dinheiro Vivo.

Contactada, fonte oficial da estação de Carnaxide não quis comentar esta informação, nem foi possível apurar o montante deste negócio.

O acordo é válido para as épocas 2018/2109, 2019/2020 e 2020/2021, com a televisão do grupo Impresa a continuar a exibir um jogo por jornada, bem como resumos das partidas. A SIC já tem os direitos desta competição desde 2012.

A estação voltou a assegurar os direitos da Liga depois de há poucas semanas, ter sido noticiado que a estação privada se aliou à RTP para exibir oito jogos do Mundial de 2018 assim como os resumos alargados de todas as partidas da competição.

A aposta no desporto surge numa altura em que o grupo está a implementar o novo plano estratégico, com foco no audiovisual e no digital e que passou pela venda de mais de uma dezena de revistas do grupo ao empresário Luís Delgado. O negócio, avaliado em 10,2 milhões, levou a um registo de mais de 20 milhões de euros de imparidades, levando o grupo a prejuízos de 21,6 milhões o ano passado.