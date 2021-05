SIC avança com emissão de obrigações até 30 milhões com plano de troca de emissão anterior

Francisco Pedro Balsemão © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A SIC anunciou uma nova emissão de obrigações - com prazo entre 2021 e 2025 - no montante global de até 30 milhões de euros que passa igualmente por uma oferta pública de troca das obrigações SIC 2019-2022 no mesmo montante. As ordens de subscrição ou troca serão transmitidas junto dos bancos entre 24 de maio e 7 de junho. Taxa de juro da nova emissão é de 3,95% brutos. A anterior tinha sido 4,50%.

"Através da Oferta Pública de Subscrição e da Oferta Pública de Troca, a SIC visa diversificar as fontes de financiamento bem como dar prosseguimento à estratégia de alongamento da maturidade média da sua dívida, não estando prevista a utilização para determinada finalidade específica dos proveitos que, eventualmente, resultem para a SIC da emissão das Obrigações SIC 2021-2025 e, por isso, não existe uma ordem de prioridade de utilizações definida", justifica fonte oficial da estação do grupo Empresa quando questionada pelo Dinheiro Vivo.

"A Oferta Pública de Troca visa permitir à SIC substituir parte da sua dívida com vencimento em 2022 por dívida com reembolsos de capital em 2025", refere, sem adiantar expectativas de adesão ao plano de troca.

Termos da emissão

De acordo com os detalhes da oferta, contidos no propecto publicado na CMVM, a nova emissão prevê até 1 milhão de obrigações, com o valor unitário de 30 euros, com data de validade entre 11 de junho e reembolso em 11 de junho de 2025, com uma taxa de juro fixa bruta de 3,95% ao ano.

A emissão passa por duas ofertas. Uma oferta pública de subscrição, "tendo como objeto até 1.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de 30 euros (trinta euros) e global de até 30.000.000 euros (trinta milhões de euros), a subscrever ao seu valor nominal, sendo as ordens de subscrição transmitidas em aceitação da Oferta Pública de Subscrição, devidamente validadas, satisfeitas de acordo com os critérios de rateio aplicáveis caso a procura no âmbito das Ofertas (tal como definido a seguir) exceda as Obrigações SIC 2021- 2025 disponíveis", informa a SIC.

Mas também por uma "oferta pública de troca parcial e voluntária ("Oferta Pública de Troca" e, em conjunto com a Oferta Pública de Subscrição, as "Ofertas") tendo como objeto até 1.000.000 (um milhão) de obrigações, com o valor nominal unitário de 30 euros (trinta euros) e global de até 30.000.000 euros (trinta milhões de euros), emitidas pela SIC em 10 de julho de 2019, com reembolso de capital em 11 de julho de 2022, com taxa de juro fixa bruta de 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) ao ano (...), representativas do empréstimo obrigacionista denominado "Obrigações SIC 2019-2022" , sendo as ordens de troca transmitidas em aceitação da Oferta Pública de Troca, devidamente validadas, satisfeitas de acordo com os critérios de rateio aplicáveis caso a procura no âmbito das Ofertas exceda as Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis.

"Para efeitos de troca, sujeito aos critérios de rateio aplicáveis, a cada Obrigação SIC 2019- 2022 "corresponderá, a título de contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, 1 (uma) Obrigação SIC 2021-2025 e um prémio em numerário no valor de 0,4917 euros (zero vírgula quatro nove um sete euros) (correspondente a 1,639% (um vírgula seis três nove por cento) do valor nominal unitário das Obrigações SIC 2019-2022)."

Esta primeira emissão, recorde-se, foi lançada em 2019, tendo na eépoca o grupo de media - na sua primeira ida ao mercado retalhista - obtido cerca de 51 milhões de euros dos pequenos investidores.