SIC contrata Chef da TVI: Ljubomir Stanisic. TVI admite pedir indemnização

É a mais recente na guerra das contratações nas televisões. A SIC acaba de anunciar a contratação do Chef Ljubomir Stanisic, o Chef estrela do formato Pesadelo na Cozinha, que gerava fortes audiências para a concorrente TVI. O Chef integra a estação a partir de setembro. A TVI já reagiu: trata-se de uma rescisão unilateral e admite pedir uma indemnização.

“O Ljubomir tem uma intuição natural para a comunicação e é uma figura única na sociedade e no panorama televisivo português. A sua vinda para a SIC vai permitir que consolidemos a diversificação dos nossos conteúdos sob a matriz da ousadia e da criatividade nas diferentes plataformas”, diz Daniel Oliveira, diretor de programas, citado em nota de imprensa.

O Chef, que protagonizava o formato Pesadelo na Cozinha na TVI, reforça a equipa da SIC a partir de setembro. Vai “integrar um conjunto de novos projetos transversais no Grupo Impresa, que terão expressão máxima na SIC generalista e nos diferentes canais do grupo e também na nova plataforma streaming que a SIC irá lançar”, informa a estação. Os projetos serão anunciados “brevemente”.

“Tenho sido muito feliz na televisão, guardo com muito carinho as memórias, os trabalhos e as pessoas com que trabalhei nos últimos anos, agradecerei para sempre à TVI a oportunidade que me deu, o espaço, a liberdade, a confiança, mas quem me conhece sabe que adoro desafios. E este, com a SIC, é um dos grandes. Queremos fazer diferente – e tentar fazer a diferença. Estão na calha novas ideias, novos projetos, que me entusiasmam muito. Gosto de ousadia, de ir mais longe em tudo o que faço na vida. Este novo passo representa tudo isso, por isso não podia estar mais satisfeito com o que aí vem”, diz Ljubomir Stanisic, citado em nota de imprensa.

TVI reage

A TVI, onde o Chef dava a cara por Pesadelo na Cozinha, já reagiu. “O Chef Ljubomir Stanisic rescindiu hoje, unilateralmente, o contrato de trabalho com a TVI. Ljubomir tinha um contrato de trabalho em vigor até ao final do ano, ao qual acrescia um valor dedicado pela produção dos seus programas”, diz a estação de Queluz em comunicado enviado às redações. “Tendo o Chef rescindido de forma unilateral, reserva-se agora a TVI o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem, bem como aos anunciantes com quem havia compromissos assumidos no âmbitos dos projetos que envolviam Ljubomir Stanisic”.

A decisão apanha a estação de Queluz de surpresa, em plenas negociações para a renovação do contrato que mantinha com o Chef. “A TVI está surpreendida com este procedimento inusitado, no momento em que decorriam negociações entre as partes para a renovação do acordo global por mais dois anos. A TVI fez uma oferta e uma contra-oferta, dentro de valores considerados ajustados”, diz.

“No início de 2020, Stanisic estabelecera já um novo contrato, em condições muito favoráveis e invulgares no mercado, para a produção de uma nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Por razões de saúde, um problema sério num joelho, e devido à pandemia, não foi possível concretizar a produção, o que deveria suceder agora, com data marcada para 15 de setembro, dentro do espírito de boa-fé e do contratualmente definido entre as partes”, refere a TVI.

“A TVI lançará, em breve, um novo programa do género”, garante. “A TVI preserva os bons momentos vividos, em conjunto, com Ljubomir Stanisic e deseja-lhe o melhor para o futuro e para as escolhas que fez.”

Natural da ex-Jugoslávia, Ljubomir, de 42 anos, está radicado em Portugal desde 1997, país onde se afirmou como um Chef reconhecido e abriu vários restaurantes, entre os quais o 100 Maneiras. Tornou-se conhecido do grande público ao participar como jurado na primeira edição, em 2011, de Masterchef Portugal (RTP1), foi autor e protagonista do programa Papa Quilómetros (onde correu vários países com a família numa auto-caravana), emitido pelo canal de televisão paga 24 Kitchen, cujos direitos foram adquiridos em 2012 pela Fox Internacional, tendo sido gravado em três línguas (inglês, português, e sérvio) e exibido nos canais Fox um pouco por toda a Europa. Deu a cara por três temporadas de Pesadelo na Cozinha, na TVI, onde angariava mais de um milhão de audiência média por episódio para a estação. Prepara-se para gravar mais uma temporada, segundo a estação de Queluz, até decidir fechar com a concorrente SIC.

Guerra das contratações

É mais recente movimentação de caras na guerra de audiências entre as duas estações generalistas. Em meados de julho, Cristina Ferreira, a cara das manhãs da SIC, anunciou o seu regresso à TVI a meio do contrato com a SIC que ameaçou com um pedido de indemnização que, somando salário e acordos comerciais com marcas já assumidos, poderá rondar os 4 milhões de euros.

Da informação SIC seguiu para a nova direção de informação da TVI, liderada por Anselmo Crespo, o pivot e jornalista Pedro Mourinho.

Vários nomes, entre os quais Clara de Sousa (SIC) e José Rodrigues dos Santos (RTP1), foram noticiados como tendo sido abordados pela TVI para a nova fase da estação. Nomes desmentidos por Nuno Santos, desde meados de julho, o novo diretor-geral da TVI.

(notícia atualizada às 14h06 com mais informação)