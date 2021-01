SIC e TVI mantêm ficção em produção. Isto é Gozar com quem Trabalha regressa a estúdio

Equipa do programa da SIC Isto é Gozar com Quem Trabalha © Global Imagens

A SIC e a TVI vão manter em produção os programas de ficção das duas estações durante este novo confinamento geral. Big Brother Duplo Impacto mantém-se em antena na estação de Queluz, já Isto é Gozar com quem Trabalha regressa ao estúdio sem público.

"Os programas da SIC já não tinham assistências, como por exemplo Casa Feliz ou Júlia, desde o primeiro confinamento. No caso do Isto é Gozar com Quem Trabalha, que era feito em teatro, cumprindo as regras de assistência em vigor, haverá alteração já que passa a ser feito em estúdio e sem público", adianta fonte oficial do grupo Imprensa, dono da SIC, quando questionado que medidas a estação iria implementar nesta fase de novo confinamento geral.

"Os programas em direto - importante via de contato com os milhões de cidadãos que estão em casa - mantêm a sua relevância e pertinência e a SIC irá continuar a fazê-los cumprindo as normas que se têm seguido", refere ainda a mesma fonte.

A gravação de ficção - forte componente de programação das estações - não ficará suspensa. "Continuarão a ser filmadas respeitando as regras e continuando a política de testes muito regulares."

O mesmo irá acontecer na TVI. "Para já, as Produções de Ficção da Plural estão asseguradas", refere o grupo Media Capital em comunicado. Durante o primeiro confinamento, recorde-se, a Plural suspendeu a produção de ficção, tendo a produtora o grupo Media Capital recorrido ao lay-off simplificado.

"Nos termos do Plano (de Contingência) e no cumprimento das orientações das autoridades de saúde, as instalações da Plural foram adaptadas à nova realidade e foram introduzidas nas nossas rotinas de trabalho algumas regras que visam garantir a saúde e a segurança de todos. A presença de um médico que acompanha as gravações diariamente nas instalações e o aumento do recurso a testes, quer RT- PCR, quer antigénio, será uma prioridade", informa o grupo.

"Todas as equipas que estão alocadas às pré-produções de novos formatos de entretenimento e ficção estão em regime de teletrabalho, de acordo com as indicações previamente definidas", adianta o grupo dono da TVI.

A emissão regular dos programas "2 às Dez" e "Goucha" mantém-se, "com redução do número de colaboradores e sem prejuízo de uma avaliação permanente da situação e das condições para a sua realização", diz a Media Capital.

"O programa "Big Brother Duplo Impacto" mantém-se em antena, com um reforço do protocolo de segurança junto das equipas e uma redução do número de elementos dessas equipas. Sendo uma produção de elevada complexidade, vai estar sujeira a uma monitorização constante, nomeadamente, com recurso a frequentes sessões de teste aos diversos intervenientes", destaca.