SIC lidera em abril. Festa é Festa foi a novela mais vista na TVI na estreia desde 2017

Gravações da nova novela da TVI "Festa é Festa" © TVI

No mês do desconfinamento a SIC foi a estação mais vista, tendo fechado abril com um share de 20,2%, uma subida de 0,7 pontos percentuais (pp) face ao mês anterior. Apesar de os jogos entre o FC Porto e o Chelsea, para Liga dos Campeões, terem sido os mais vistos em abril e da estreia de Festa é Festa ter sido a melhor estreia de uma novela desde 2017 na TVI, a estação de Queluz mantém a segunda posição com um share de 17,5%, uma queda de 0,3 pp face ao mês anterior.

Em abril, o consumo televisivo caiu 6% face a março, "num mês marcado pelo alívio nas restrições de confinamento no combate à pandemia e consequente abertura gradual dos espaços públicos", destaca a análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands.

A SIC voltou a liderar o ranking de canais com um share de 20,2%, tendo sido o único canal generalista a subir neste indicador, liderando há 27 meses consecutivos. O canal não observava um share superior a 20% desde julho de 2020. Num mês dominado pela Hell"s Kitchen - o programa de Ljubomir Stanisic - Hell"s Kitchen: O Inferno, obteve uma audiência média de 1 milhão e 519 mil telespectadores e um share de 29,3% - a estação de Paço de Arcos colocou 15 programas entre os 20 mais vistos em abril.

"A fechar o top de programas mais vistos do mês esteve Isto é Gozar com Quem Trabalha. O programa de Ricardo Araújo Pereira voltou a estar em destaque, já que conseguiu manter, em média, perto de 1.5 milhões de portugueses colados ao ecrã", refere a UM/IPG Mediabrands.

A TVI terminou o mês com um share de 17,5%, menos 0,3 p.p. versus março, apesar de ter colocado vários programas entre os mais vistos. A estação de Queluz - que está a 2,7 pp da líder SIC - tem os jogos do FC Porto vs Chelsea, para a Liga dos Campeões, na liderança do ranking dos mais vistos em abril.

"Os jogos que ditaram a eliminação do FC Porto da competição foram os programas mais vistos do mês, tendo registado uma audiência média de 1 milhão e 973 mil telespectadores a que correspondeu um share de 37.9%", destaca a agência de meios.

Nesse mês a estreia da telenovela Festa é Festa no dia 26 de abril, sido o programa mais visto desse dia com uma audiência média de 1 milhão e 358 mil telespectadores. "Foi a telenovela com mais com mais telespectadores numa estreia desde a de Jogo Duplo, a 4 de dezembro de 2017. Com Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Maria do Céu Guerra, entre outros no elenco, a telenovela terminou o mês com uma audiência média de cerca de 1,4 milhões de telespectadores e um share de 25,9%", destaca a UM/IPGMediabrands. O formato foi o quinto mais visto do mês.

A RTP1 caiu para os 11,1%, após ter verificado perdas de 0.6 p.p. A série documental Mulheres em Portugal, transmitida na RTP1, conduzida por Carlos Daniel, contou com uma audiência média na estreia de 548 mil telespectadores. "A estação de televisão pública também estreou a série de ficção histórica Vento Norte. No dia em que foi para o ar verificou uma audiência média de 454 mil telespectadores e um share de 8.4%", refere a UM/IPG Mediabrands.

"Olhando para o universo dos canais Pay TV, verificou-se um aumento de 0.8 p.p. na quota de share destes canais para os 35,5%. CMTV (4,3%), Globo (2,2%) e SIC Notícias foram os canais mais vistos nesta tipologia", destaca a agência de meios

Entre os canais de séries, a Fox manteve a liderança verificando um share de 1.6%. Seguiu-se a Fox Life (1,3%) e AXN (0,7%).