SIC lidera em março. Seleção ajuda a RTP1 a ser o canal que mais cresceu

epa09064496 Players of FC Porto celebrate the victory at the end of the round of 16 Uefa Champions League soccer match Juventus FC vs FC Porto at the Allianz stadium in Turin, Italy, 09 March 2021. EPA/ALESSANDRO DI MARCO © EPA

A SIC fechou março na liderança, mas a RTP1 foi o canal que mais cresceu as audiências, com a ajuda da transmissão dos jogos da Seleção para o Mundial de Futebol e o Euro Sub-21. Mas foi o Juventus vs Porto, para a Liga dos Campeões, o mais visto do mês. Desconfinamento leva a quebra de 9% do consumo de televisão.

A estação de Paço de Arcos fechou o mês com um share de 19,5%, mais 0,3 p.p. face a fevereiro, crescimento acompanhado pela TVI que subiu a sua quota de share para os 17,8%. "Ainda assim, a RTP1 foi o canal generalista que mais cresceu em março. A transmissão dos jogos da Seleção Nacional "A" a contar para a Qualificação do Mundial 2022 e a emissão dos jogos da Fase de Grupos do Euro Sub-21 contribuíram para um crescimento de 0,9 p.p. do canal, que terminou o mês com um share de 11,7%", destaca a análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, do grupo MediaBrands.

A queda de 9% do consumo de televisão em março também se refletiu nos canais de televisão paga, que recuam 1,3 p.p as suas audiências. A líder CMTV e a TVI Reality foram os canais que mais quota de share perderam em março (-0.3 p.p. cada um). Globo, com 2.1% de share, e SIC Notícias, com 1.8%, fecham o top 3 dos mais vistos no cabo.

Hell"s Kitchen, o novo programa das noites de domingo da SIC, com o Chef Ljubomir Stanisic foi o 4.º programa mais visto no dia de estreia, tendo o formato ocupado várias posições no ranking dos programas mais vistos de março.

All Together Now, apresentado por Cristina Ferreira, o programa de talentos que conta com 100 jurados foi para o ar no dia 7 de março e foi visto, em média, por mais de 1.4 milhões de portugueses, a que correspondeu um share de 28.4% para a TVI.

"Cristina Ferreira teve um mês em cheio e estreou também o seu novo programa para os finais de tarde dos dias de semana. Cristina ComVida estreou a 29 de março e em média, captou a atenção de 794 mil telespectadores", destaca a UM/IPG MediaBrands.

Não te Esqueças da Letra, é apresentado na RTP1 por João Paulo Rodrigues, teve uma audiência média de 610 mil telespectadores e um share de 11.2%, no dia de estreia.

"Analisando a média de todas as inserções de cada programa, o destaque vai para a emissão da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Transmitido pela TVI, a passagem histórica do FC Porto aos quartos de final da competição foi o programa mais visto do mês, já que verificou uma audiência média de mais de 2.3 milhões de telespectadores e um share de 43.3%", destaca a agência de meios.

Seguiram-se os jogos da Seleção Nacional (RTP1) a contar para a qualificação do Mundial 2022 que, em média, mantiveram mais de 2 milhões de portugueses colados ao ecrã. "Menção ainda para o jogo da meia final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sp. Braga, no qual o clube minhoto conseguiu o acesso à final da competição. A partida registou uma audiência média de 1.9 milhões de telespectadores e um share de 35.4%", refere a UM/IPG MediaBrands.

Entre os canais de séries, a Fox manteve a liderança verificando um share de 1.6%. Seguiu-se a Fox Life (1.1%) e AXN (0.7%).