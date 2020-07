SIC Notícias acaba com os programas Play Off e O Dia Seguinte

Os programas de debate desportivo Play Of e O Dia Seguinte já não regressam à grelha da SIC Notícias com o regresso da próxima temporada da I Liga.

“A Direção de Informação da SIC decidiu descontinuar os programas de desporto que assentam em comentadores que representam clubes, vulgarmente conhecidos como “os três grandes”. Assim, dois programas importantes da grelha da SIC Notícias – Play Off e O Dia Seguinte – não regressarão à grelha na próxima época da I Liga”, anunciou o canal em nota enviada às redações.

“A SIC Notícias tem a noção da importância do Play Off e de O Dia Seguinte, bem como dos seus comentadores, na consolidação dos resultados ao longo de quase vinte anos, mas entende a Direção de Informação que este é o momento certo para renovar a grelha do canal”, continua o canal informativo.

Para a decisão do canal pesou o “clima existente entre os três principais clubes portugueses – nomeadamente o estilo comunicacional alimentado nas suas esferas e inalterado pela pandemia”, o que no entender do canal “prejudica progressivamente este modelo de debate, pelo que a nossa cobertura e acompanhamento do futebol será feita noutros moldes”.