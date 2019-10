SIC reforça share em setembro. Estações públicas recuam nas audiências

A SIC fechou setembro com um share de 21,7%, reforçando em 1 ponto percentual (pp) as suas audiências em relação a agosto, de acordo com a análise de audiências de TV realizada pela Universal McCann, agência de meios que integra o grupo IPG Mediabrands.

No mês uma média de 365 mil pessoas assistiram à estação do grupo Impresa que fechou o período com uma distância de 6 pontos percentuais da TVI. A estação de Queluz fechou o mês com um share de 15,7%, uma subida de 0,9 pp em relação a agosto. Já nas televisões generalistas em sinal aberto, a RTP1 e a RTP2 foram as únicas ver recuar o seu share no período. A RTP1 caiu 0,8pp, para um share de 13,4%, enquanto a RTP2 caiu 0,2 pp, para um share de 1,6%.

Os canais em sinal aberto registaram um reforço de audiências, com o conjunto dos canais de televisão paga a revelar uma quebra na sua quota de share (-1 p.p. face a agosto), registando 45.7%, destaca a UM/IPG Mediabrands.

A CMTV manteve a liderança dos canais por subscrição com 5,3% de share, seguindo-se a Globo com 3,3% e Hollywood com 2,3%.

Nos canais de séries, a Fox manteve a liderança, com uma audiência média de 30 mil telespectadores e um share de 1,8%, com o Fox Life a manter, pelo terceiro mês consecutivo, a segunda posição, registando uma audiência média de 20 mil telespectadores e 1,2% de share. “As estreias de novas temporadas contribuíram para que o canal mantivesse esta posição”, refere a UM/IPG Mediabrands.

Formatos como a segunda temporada de New Amsterdam, protagonizada por Ryan Eggold, que estreou no dia 26, tendo sido esta a série mais vista do mês, com uma audiência média de 132 mil telespectadores e um share de 3.5%, bem como a estreia da quarta temporada de This Is Us, posicionando-se como a série mais vista do dia e a quinta mais vista do mês.

O AXN fecha o top três dos canais de séries mais vistos, com uma audiência média de 18 mil telespectadores e um share de 1.1%. “Destaque para o AXN Black que atingiu o melhor resultado do ano. O canal subiu até ao quarto lugar, mantendo em média mais de 12 mil telespectadores colados ao ecrã. A aposta na transmissão de filmes como Star Trek, Ghost Rider e Desperado permitiram ao canal alavancar as suas audiências”, refere a agência de meios.

Em setembro, os canais Fox registaram sete séries no top 10 das mais vistas. Os canais AXN colocaram três.