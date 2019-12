SIC reforça share em novembro com TV nacionais no top das atenções

A SIC reforçou em novembro a liderança nas audiências de televisão. A estação do grupo Impresa obteve um share de 23,1%, mais 0,6 pontos percentuais face ao mês anterior. A TVI terminou este período com 16% de share (mais 0,4 pontos percentuais face outubro) e a estação de televisão pública RTP atingiu os 15,5% (mais 0,9). A CMTV registou um share de 4,9%, menos 0,1. Estes são os canais com mais audiência no país, segundo revelam os dados da UM/IPG Mediabrands.

Os canais Pay TV apresentaram um decréscimo no share de audiência, com uma variação de menos 1,7 pontos percentuais quando comparado com outubro. Ainda assim, o consumo dos canais por subscrição representou 41,8% do share do meio, com os canais das tipologias de entretenimento, informação, infantis e filmes e séries a destacarem-se no top dos mais vistos.

A Globo foi o canal que mais audiência perdeu, mostrando uma quebra de menos 0.5 pontos percentuais. Já a Fox manteve a liderança isolada entre os canais de séries, terminando o mês com 1,9% de share. A Fox Life manteve-se na segunda posição com 1,2% de share (menos 0,1) e a AXN encerrou o Top 3 dos mais vistos com 1% de share (mais 0,1 face a outubro).