SIC segura liderança em junho e distancia-se da TVI

A SIC fechou junho na liderança das audiências de televisão em Portugal com um share de 21,2% no total do dia. A estação do grupo Impresa viu o share recuar 0,9 pontos percentuais (pp) face a maio, mas distanciou-se em 4,8 pp da TVI, que registou um share de 16,4%, tendo perdido 0,6 pp face ao mês anterior.

No mês, a RTP também acompanhou esta tendência de quebra de share verificada nos dois canais generalistas em sinal aberto, tendo fechado junho com um share de 14,1%, menos 1 pp do que no mês anterior.

Globalmente, os “canais Pay TV aumentaram em mais 2.7 p.p. o seu share de audiências face a junho, representando 44.6% do consumo de televisão em Portugal”, refere a Universal McCann, agência de meios que integra o grupo IPG Mediabrands.

“O CMTV (4.8% de share), Disney Channel (2.5% de share) e Disney Junior (1.2% de share) foram os canais Pay TV que mais cresceram versus junho”, refere a agência de meios. O CMTV reforçou share em 0,5 pp, o Disney Channel em 0,4 pp e o Disney Junior em 0,3 pp.

Nos canais de séries, a Fox voltou a liderar no mês de julho, atingindo uma audiência média de 25 mil telespectadores, a que correspondeu um share de 1.5%; a Fox Life (audiência média de 18 mil telespectadores e 1.1% de share) subiu até à segunda posição neste ranking, tendo registado um aumento médio de mais de 1.1 mil telespectadores face a junho, em virtude das várias estreias assistidas nesse canal. O AXN completou o Top 3 com uma audiência média de 16.3 mil telespectadores, menos dois mil versus junho. “Destaque ainda para a Fox Crime. O canal de séries criminais atingiu uma audiência média de 7.9 mil telespectadores, sendo o canal que mais audiências conquistou nesta tipologia (+1.9 mil telespectadores), quando comparado com o mês anterior”, refere a UM/IPG Mediabrands.

Ao nível de séries, destaque para “Bite Club”, a nova série de suspense criminal do AXN, que estreia foi a segunda mais vista do dia, atingindo uma audiência média de 42 mil telespectadores e um share de 1.1%, ficando apenas atrás de “Chicago P.D.”, da Fox, refere a agência de meios.

Já a comédia “Single Parents”, da Fox Comedy, contou na estreia, com uma audiência média de 20 mil telespectadores, tendo sido a 12.ª série mais vista do dia. Do mesmo canal de destacar ainda a estreia de novas temporadas das séries “Black-ish”, “Family Guy”, “The Simpsons”, “Uma Família Muito Moderna” e “Last Man Standing”.

“No dia 14 de julho, na Fox Crime, deu-se a estreia da minissérie criminal “Agatha Christie: Testemunha de Acusação”. Esta foi a terceira mais vista do dia, registando uma audiência média de 25 mil telespectadores, a que correspondeu um share de 0.6%. De referir ainda que neste mês, os canais Fox registaram nove séries no top 10 das mais vistas, contrastando com os canais AXN, que contabilizaram uma série”, refere a UM/IPG Mediabrands.