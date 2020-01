SIC vai buscar Ricardo Araújo Pereira à TVI

É o regresso do humorista depois de, em 2009, ter apresentado “Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios”. O humorista estava há vários anos ligado à TVI, onde apresentou vários formatos, entre os quais “Gente que não Sabe Estar”, bem como nas manhãs da rádio Comercial, ativos do grupo Media Capital, em processo de venda ao grupo Cofina.

Com o humorista entra ainda no universo SIC o programa “Governo Sombra”. A partir de 10 de janeiro o grupo de comentadores, formado por RAP, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques chegará à estação. O formato estreia na sexta-feira à noite na SIC, repetindo no dia seguinte na SIC Notícias. O Governo Sombra era até aqui emitido na TVI24.

Esse é um dos formatos aos quais RAP estará ligado, estando previsto outros projetos, que a estação não revela nesta fase.

“O Ricardo Araújo Pereira, pelas suas notáveis e especiais qualidades, torna a nossa equipa ainda mais valiosa. Este seu regresso a uma casa que é também a sua, onde despontou como humorista e tem um de sucesso memorável, será bastante estimulante para o público. Vamos aumentar a nossa capacidade de produzir mais conteúdos de humor nos diferentes formatos que o género permite, o que é muito desafiante para quem cria e amplia a nossa visibilidade junto de um espectro alargado do auditório”, sublinha Daniel Oliveira, diretor geral de Entretenimento da Impresa, citado em comunicado.

Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento criativo de conteúdos inovadores e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, desde o canal generalista, aos temáticos e à área digital.

Ricardo Araújo Pereira regressa à SIC depois da estreia com o Gato Fedorento, em 2003 na SIC Radical, e em 2008/2009, onde foi co-autor e apresentou, entre outros, “Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios”. O anúncio surge num momento em que a estação assume, depois de mais de uma década, a liderança das audiências.

“Este regresso à SIC é muito gratificante para mim porque eu sempre quis conhecer as Laveiras e nunca se proporcionou. Não é segredo para ninguém que se trata de uma das mais belas localidades da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Fiquei muito contente com o convite, que demonstra claramente que, quando uma estação é líder, pode dar-se ao luxo de começar a tomar decisões um bocado absurdas”, comenta Ricardo Araújo Pereira.

Ricardo Araújo Pereira é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica e começou a sua carreira como jornalista no “Jornal de Letras”. É guionista desde 1998.

Em 2003, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, formou na SIC Gato Fedorento. Escreve semanalmente na “Visão” e na “Folha de S. Paulo” (Brasil).