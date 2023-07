Siemens abre 30 vagas para centro de serviços na Amadora

© DR

O Global Business Services (GBS) da Siemens tem cerca de 32 vagas em aberto para várias áreas. Em comunicado, a empresa indica que procura profissionais para as áreas de contabilidade, finanças, tecnologias de informação e recursos humanos, entre outras.

O GBS, que está localizado na Amadora, é o centro de serviços da empresa que apoia as diversas unidades da Siemens espalhadas pelo mundo. No ano passado, detalha a companhia, o GBS, que está a celebrar 18 anos no mercado nacional, contratou mais de 200 pessoas.

O Global Business Services que a Siemens tem na Amodora surgiu em 2005. Esta terça-feira, a empresa assinalou o 18.º ano de atividade do centro de serviços partilhos. Atualmente, emprega 1200 especialistas de 55 nacionalidades e, segundo a Siemens, está em constante crescimento. Quando iniciou a sua atividade em território português contava com uma equipa de 13 pessoas e chamava-se SASC Portugal (Shared Accounting Service Center).