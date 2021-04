Siemens abre programa de estágios na área financeira. Tem 11 vagas

Telesaúde ou telemedicina (que inclui consultas remotas) é uma das tendências potenciada pela pandemia. © DR

A Siemens Portugal arrancou com a 4ª edição do Finance Trainee Program, um programa de estágios remunerados para estudantes recém-licenciados em finanças, gestão, economia e contabilidade. Tem 11 vagas disponíveis.

Com a duração de 12 meses, o programa arranca a 14 de junho. "Destina-se a candidatos que queiram trabalhar numa empresa tecnológica multinacional, que está em constante inovação, e contribuir com espírito colaborativo, capacidades individuais, criatividade e dedicação", refere a Siemens.

Os candidatos escolhidos trabalharão 6 meses em cada uma de duas equipas financeiras diferentes na Siemens, tendo dois mentores e um buddy, que o acompanhará durante o estágio. Terão formação contínua on-the-job, acesso a plataformas internas de e-learning e irão contactar com várias áreas da empresa.

As candidaturas decorrem até 30 de abril, com as entrevistas e seleção dos candidatos a realizar-se em maio, para entrada prevista a 14 de junho.

A Siemens Portugal tem atualmente uma comunidade financeira com mais de 640 pessoas, contando com um centro de serviços partilhados, o Global Business Services, com mais de 880 pessoas a prestar serviços nesta área para diversos países, entre eles Espanha, França, Itália, Estados Unidos da América, entre outros.

As primeiras três edições do Finance Trainee Program receberam total de 41 estágios, com uma taxa de integração de cerca de 70%.

A nível global, em 2019 e 2020, a Siemens Portugal recebeu 280 estagiários, tendo metade sido integrados na empresa. Durante a pandemia, a companhia recrutou 130 pessoas para estágios em formato 100% remoto.