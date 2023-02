Siemens Energy agrava perdas para 473 milhões de euros no primeiro trimestre

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Fevereiro, 2023 • 13:58 Partilhar este artigo Facebook

A Siemens Energy anunciou hoje perdas de 473 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal, entre outubro e dezembro, que são três vezes o prejuízo de 131 milhões de euros registado no mesmo período do ano anterior.

No primeiro trimestre fiscal, em que os resultados foram agravados pelas perdas registadas na Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), a empresa registou um volume de encomendas de 12.727 milhões de euros, mais 52,8% do que no mesmo período de 2021, e as receitas totalizaram 7.064 milhões de euros, mais 18,6% do que no ano anterior.

Em particular, as receitas trimestrais no segmento do gás aumentaram 25,7% para 2.560 milhões de euros, enquanto as receitas da SGRE aumentaram 9,8% para 2.008 milhões de euros.

Entre outubro e dezembro do ano passado, a Siemens Gamesa Renewable Energy registou uma perda de 823 milhões de euros, contra uma perda de 320 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal anterior.

"O nosso crescimento de encomendas mostra que temos a carteira certa para capitalizar a transição energética", disse Christian Bruch, presidente e presidente executivo (CEO - Chief Executive Officer) da Siemens Energy.

Olhando para o ano inteiro, a empresa disse que a administração da SGRE já não espera que a rentabilidade da filial esteja de acordo com o seu plano de negócios outono-inverno 2023, o que levou a ajustar as perspetivas para a empresa-mãe no exercício financeiro.

"Esperamos agora que a margem de lucro do Grupo Siemens Energy se situe entre 1% e 3% (anteriormente num intervalo de 2% a 4%)", disse a multinacional, que consequentemente antecipa que a sua perda líquida se mantenha ao nível do ano fiscal anterior, quando antes estava confiante numa redução acentuada em comparação com o ano fiscal de 2022.