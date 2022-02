Siemens Portugal já tem mais de três mil trabalhadores e 200 vagas para preencher

© Direitos Reservados

O grupo Siemens Portugal anunciou que, desde o início da pandemia, já recrutou mais de 423 colaboradores, elevando para 3.045 o número total de trabalhadores no país. E a estratégia de crescimento é para manter, estando de momento "mais de 200 vagas em aberto".

Tecnologias de Informação, Finanças, Engenharia, Recursos Humanos, Customer Services, Investigação e Desenvolvimento e Cibersegurança são as áreas principais para as quais a empresa está a recrutar, para "todas as localizações" em que a Siemens Portugal opera, ou seja, Amadora, Lisboa, Freixieiro, Corroios e Aveiro. " No entanto, como muitas das funções podem ser realizadas em teletrabalho, podemos recrutar pessoas de qualquer ponto dentro de Portugal. A localização deixou de ser aplicada a todas as vagas cujas funções são compatíveis com esta forma de organização do trabalho", destaca fonte oficial da empresa.

"O objetivo de aumentar ainda mais a equipa faz parte da estratégia de crescimento sustentado da empresa para os próximos anos, com grande enfoque no incremento progressivo das exportações. E estamos numa posição única, porque Portugal é um país atrativo para trabalhar. Além dos trabalhadores portugueses temos 58 outras nacionalidades e são faladas 26 línguas na nossa empresa. Somos a filial da Siemens com mais estrangeiros a trabalhar localmente - uma autêntica "Nações Unidas" da Siemens", destaca, citado em comunicado, o presidente executivo da empresa, Pedro Pires de Miranda.

"O colaborador número três mil integra a equipa do Global Business Service (GBS), o centro de serviços partilhados da empresa, que em Portugal conta com cerca de 900 especialistas altamente qualificados e que está entre as 20 empresas de serviços partilhados mais admiradas do mundo em 2021.É do sexo feminino, é gestora de projeto na área das tecnologias de informação e este é o seu primeiro emprego. O GBS desenvolve soluções digitais para a otimização de processos empresariais e está, cada vez mais, focado em serviços digitais de valor acrescentado, que a empresa exporta de Portugal para todo mundo Siemens", pode, ainda, ler-se no mesmo documento.

O grupo contratou 423 novos colaboradores desde março de 2020, dos quais 210 foram recrutados em 2021.