Siemens triplica lucro no segundo trimestre do ano fiscal para 3.477 milhões de euros

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Maio, 2023 • 12:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Siemens revelou esta quarta-feira que teve um lucro de 3.477 milhões de euros, entre janeiro e março, o segundo trimestre do ano fiscal, mais do triplo do resultado líquido do mesmo período do exercício anterior.

A Siemens referiu em comunicado o lucro atribuível no segundo trimestre do ano fiscal reflete o "impacto favorável da reversão da imparidade da participação da Siemens na Siemens Energy, que resultou num ganho isento de impostos de 1,6 mil milhões".

A receita da empresa alemã entre janeiro e março de 2023 atingiu os 19.416 milhões de euros, mais 13,9% do que a receita registada no segundo trimestre do exercício anterior, enquanto as encomendas recebidas subiram 12,7% em termos homólogos para 23.638 milhões de euros.

Além disso, a Siemens realçou que no primeiro semestre do ano fiscal obteve um lucro líquido atribuível de 4,953 mil milhões de euros, mais 85% do que no mesmo período do exercício anterior, enquanto o volume de negócios cresceu 12%, para 37,486 mil milhões de euros, e as encomendas recebidas aumentaram 2% para 46,258 mil milhões de euros.

Para o conjunto exercício fiscal de 2022/2023, a multinacional espera ter um crescimento comparável das receitas, descontado o efeito cambial, entre 9% a 11%, contra o intervalo anterior de 7% a 10%.