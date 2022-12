Siemens vai investir 650 milhões de euros em descarbonização até 2030

Young girl looking through binoculars in forest in winter, Tokyo © DR

A Siemens, através do seu Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano de 2022 - que cobre temas relacionados com o ambiente, sociedade e governança empresarial (ESG) -, revelou novas e mais ambiciosas metas para a sua própria descarbonização que, até 2030, terá um investimento de 650 milhões de euros.

Em comunicado, a empresa revela que os seus produtos e soluções vendidos ao longo deste ano, permitiram evitar cerca de 150 milhões de toneladas de emissões.

Roland Busch, presidente e CEO da Siemens AG, diz que a organização é "cada vez mais exigente em matéria de ESG" e que os investimentos feitos pela Siemens "mostram que a sustentabilidade está profundamente enraizada nas atividades, tomada de decisões e governança".

A empresa pretende ainda aumentar a sua meta de redução de CO2 de 50% para 90% até 2030, quando comparada com 2019. Para atingir os objetivos, Judith Wiese - responsável de recursos humanos e sustentabilidade e membro do conselho de administração da Siemens AG -, acredita que a tecnologia é a resposta para criar um futuro sustentável. "Estamos empenhados em criar um amanhã melhor, fazendo mais com menos", afirma.

As metas ambientais da empresa são definidas no enquadramento estratégico DEGREE - Descarbonização, Ética, Governança, Eficiência de recursos, Equidade e Empregabilidade.

"Investimos no nosso portfólio e usamos as nossas tecnologias nas nossas próprias operações. Os nossos produtos e soluções ajudam os nossos clientes a atingir as suas metas de sustentabilidade, multiplicando o impacto em diversas economias e sociedades", conclui a responsável pelos recursos humanos e sustentabilidade, citada em comunicado.

A aposta nos colaboradores é também um dos principais eixos de atuação da Siemens. Em 2022, cada colaborador completou cerca de 21 horas de formação digital. Como parte deste esforço, a empresa investiu 280 milhões de euros e estabeleceu, para 2025, a meta de aumento para as 25 horas da formação digital.

A Siemens em Portugal

O território nacional está alinhado com a estratégia global da empresa, destacando-se a implementação do projeto Sustainable & Smart Campus.

A iniciativa inclui um sistema inteligente de controlo da microrrede que vai integrar e otimizar a produção de energia da central fotovoltaica, a ligação à rede, a gestão de diversos edifícios, o sistema de armazenamento de energia, o sistema de segurança integrado, e o carregamento de veículos elétricos.

Atualmente, 100% da energia consumida nas instalações da Siemens Portugal tem origem em fontes renováveis e encontra-se em curso a eletrificação da frota automóvel da empresa, sendo mais de 15% dos automóveis já elétricos ou plug-in, afirma a Siemens em nota enviada à imprensa.

O conjunto destas iniciativas vão contribuir para uma redução de emissões de CO2 do campus e dos consumos energéticos das instalações na ordem dos 20%.