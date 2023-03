Sierra assume gestão de shopping no Kosovo

O shopping tem uma área bruta locável de 115 mil metros quadrados. © D.R.

A Sonae Sierra, empresa do setor imobiliário que integra o universo do grupo Sonae, assumiu a gestão do Prishtina Mall, centro comercial da capital do Kosovo e o maior do sudeste europeu. O shopping abriu portas esta quinta-feira, com uma taxa de ocupação de 81%.

O Prishtina Mall tem uma área bruta locável de 115 mil metros quadrados, oferecendo um mix de marcas internacionais, conceitos exclusivos, cinema, playground, food hall e mais de 3500 lugares de estacionamento, avança a Sierra em comunicado.

Localizado a 10 quilómetros da capital do Kosovo, Pristina, o shopping assume-se como um centro regional, que servirá toda a área circundante dos Balcãs.

A Sierra iniciou a colaboração com o Prishtina Mall através de serviços de consultoria nas áreas de leasing e de operações em março de 2022. Pouco depois, assumiu a gestão completa do projeto, concretizando em apenas oito meses, e em conjunto com a equipa local, 100 contratos de comercialização, diz na mesma nota enviada às redações.

Segundo Álvaro Costa, diretor da equipa Sierra do Prishtina Mall, este projeto tem "uma oferta em linha com os centros de referência da Europa, posicionando-o como um dos principais destinos de compras e entretenimento da região".

A Reify, empresa da Sonae Sierra, esteve também envolvida no projeto enquanto especialistas na criação e renovação de ativos e espaços urbanos, tendo sido responsável por toda a sinalética do centro.