Sierra compra sete supermercados na Alemanha

A Sierra gere vários centros comerciais em Portugal. © PAULO SPRANGER/Global Imagens

A Sierra, empresa do universo do grupo Sonae, acaba de anunciar a compra de sete supermercados na Alemanha através do Sierra German Food Retail Income Fund I. Com esta aquisição, o fundo de investimento alemão passou a deter 12 ativos de retalho alimentar.

O Sierra German Food Retail Income Fund, lançado em outubro de 2021, responde agora por 12 ativos distribuídos pelos estados da Renânia do Norte-Vestefália, Hesse, Baviera, Saxónia e Renânia-Palatinado.

Em comunicado, a multinacional que opera de forma integrada no negócio imobiliário afirma que o fundo tem como objetivo um investimento na ordem dos 200 milhões de euros, mas não adianta o valor aplicado na aquisição dos sete supermercados.

"O fundo foi criado com uma base de investidores institucionais de referência da região DACH, oferecendo um perfil de investimento estável, indexado à inflação e de perfil de rendimento de longo prazo no investimento", diz na nota à comunicação social.

A empresa adianta ainda que "o fundo é caracterizado por contratos de longa duração com operadores reconhecidos e de elevada qualidade".

A Sierra terminou o exercício de 2022 com um portfolio adicional de 700 milhões de euros em ativos sob gestão, gerindo mais de 4,8 mil milhões de euros em setores como escritórios, logística e uso misto, distribuídos por 15 veículos de investimento na Europa.