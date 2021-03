Sierra Development Services é agora Reify

A Sierra Development Services, braço de gestão de projetos imobiliários da Sonae Sierra, fez um rebranding e agora é Reify. A empresa presente em 13 cidades, com 300 projetos em 30 países, tem em mãos um projeto multiusos de escritórios e residencial no Saldanha e a renovação do Mercado do Bom Sucesso, no Porto.

"Esta área de negócio é a continuação de mais de 30 anos de trabalho, conhecimento e experiência de projetos para uma grande diversidade de clientes, e que agora evolui para se afirmar como o maior e melhor prestador integrado de serviços profissionais para investidores imobiliários em todas as áreas do ciclo de desenvolvimento de um projeto. Estamos a transformar as cidades, criando espaços onde as pessoas se sintam confortáveis, acolhidas e seguras. Queremos continuar a fazê-lo em Portugal e em todo o Mundo, ambicionamos crescer, tal como temos feito desde sempre, de forma sustentável", diz Jorge Morgadinho, diretor geral da Reify, citado em nota de imprensa.

Com 200 profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, gestão de projeto, intelligence e licenciamento, a Reify atua em projetos de planeamento urbano, multiusos, saúde, hotelaria, escritórios, residencial, retalho, residências de estudantes e seniores, educação e transportes, tendo em mãos vários projetos, entre os quais um multiusos residencial, escritórios e retalho, no centro de Lisboa, o boutique resort sustentável Umay, em Melides; um novo edifício de escritórios junto ao Centro Colombo, em Lisboa, ou uma residência sénior em Grândola.

A Reify está ainda a desenvolver várias residências de estudantes em Portugal e Espanha, bem como a remodelação de dois edifícios históricos de retalho, Quarree Wandsbek e Mercado, em Hamburgo, na Alemanha, e entrado, recentemente, num consórcio para a conceção de um Hospital, em Bogotá, na Colômbia. Desenvolveu ainda um masterplan em São Paulo, no Brasil, com escritórios, hotéis, residencial e transporte e outro em Bucareste, na Roménia, para 1.000.000m2 de construção, tendo ainda concebido a expansão e renovação do projeto Eurovea em Bratislava, na Eslováquia, cuja obra está a decorrer; e desenhou projetos multiusos para estações de TGV em Marrocos.

O CityLife Shopping District, em Milão, Itália, em parceria com o ateliê Zaha Hadid Architects (Pritzker em 2004) é outro dos projetos em mãos.