Simpli Coffee investe mais de 1 milhão em três lojas

Cafés há muitos, mas Mário Cajada quer dar a conhecer a experiência de tomar um “café extraordinário”. Para isso vai investir mais de um milhão de euros em três novas Simpli Coffee em Lisboa, elevando para cinco o número de espaços. Próximo passo? Abrir no Porto. As negociações para duas lojas da cadeia na cidade estavam no bom caminho, mas a pandemia veio arrefecer a expansão a Norte. “Não tivesse havido a pandemia se calhar abríamos no Porto ainda este ano. Se me aparecer uma loja bem localizada, que se enquadre no nosso plano de negócio, até poderá ser este ano. Estamos a ver e a avaliar”, adianta o CEO da Simpli Coffee, marca que acaba de lançar café em cápsula. Faturaram cerca de 800 mil euros em 2019. “Neste ano, a perspetiva era mais do duplicar. Se mantivermos o que fizemos no ano passado já não será mau.”

E planos não faltavam para 2020. “Ajustámos em termos de timings as aberturas porque acreditamos no projeto. Este problema que estamos a viver tem de ser ultrapassado”, diz Mário Cajada. Depois da pausa imposta pelo fecho dos cafés e restaurantes, o plano de aberturas foi retomado. A zona da Av. da Liberdade recebe neste mês duas Simpli Coffee, com a terceira a abrir no Chiado pelo outono. “Não fecho a porta a que possamos abrir mais lojas ainda neste ano. A ideia não é canibalizar e sermos 20 ou 30 Simpli Coffee, o projeto não passa do máximo de dez lojas em Lisboa, todas em localizações premium”, refere Mário Cajada. “Se surgir uma loja com uma localização fantástica em novembro não olharei a meios para ser um projeto viável”, garante.

“Estamos a negociar duas lojas a Norte, chegámos a ter conversas que, neste momento, estão em banho-maria, mas iremos fazer de certeza esse movimento, ir para o Porto, não com o mesmo número de lojas, mas com algumas”, diz. E há intenção de levar o conceito 100% português para o mercado externo. “Temos tido ofertas de parceiros internacionais para abrir a marca em outros países. Quando avançarmos para a internacionalização será para as grandes capitais. Península Ibérica, por estar mais perto e por questões logísticas, será o primeiro passo. Mas neste momento a ideia é consolidar a nível nacional.” E mantendo o controlo controlo da marca, pelo que o franchising não faz parte da estratégia. “Somos premium na oferta e no serviço, não somos uma marca inacessível. O objetivo é dar às pessoas a oportunidade de conhecerem o café, como é feito, como deve ser bebido”, explica Mário Cajada. “O café é como o vinho. Há bom e mau vinho e há bom e mau café. Só trabalhamos com café extraordinário. A nossa diferenciação face ao café comercial é gigante.”

Dar sabor ao Meo

Em março, a marca deu os primeiros passos num novo segmento: o café em cápsula. E com esse projeto criou o sabor do Meo, quando a marca de telecomunicações se reposicionou, em finais de junho. “Estamos a criar produtos e canais alternativos que consigam compensar o que estamos a perder no tradicional. A última coisa que quero fazer é fechar lojas e despedir pessoas”, garante Mário Cajada. “A Meo desafiou-nos a fazer um produto em linha com o alinhamento da comunicação e desenhámos o produto, que tem a vertente da sustentabilidade por ter as cápsulas biodegradáveis, uma bandeira da marca Simpli.”

Calhou que acontecesse em pleno confinamento o lançamento dos dois primeiros lotes origens, Etiópia e Brasil, que venderam “largos milhares” de cápsulas. Agora, a marca conta lançar mais cinco lotes.

“Correu bem, porque as pessoas estavam em casa e podiam beber café em casa. Há aqui um movimento, que todas as marcas vão ter de fazer, que é o de levar o produto ao cliente”, concretiza o responsável. Para isso, a empresa que lidera criou uma estrutura de entrega própria, podendo os clientes encomendar na app da Simpli Coffee todos os produtos da cadeia, que além do café tem ainda pastelaria e padaria.

“Não acho que seja um negócio, sobretudo se usarmos plataformas de distribuição, como Uber Eats, que retiram 30% da margem de um negócio que já não tem grande excedente, Recuso-me a trabalhar com esses canais, preferi investir e comprar motas e ter uma distribuição interna.”