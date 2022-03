Simulador calcula emissões de CO2 que poupa se usar o comboio para mercadorias

Presidente do conselho de administração da Medway, Carlos Vasconcelos, no terminal da empresa no Porto de Sines, em julho de 2020. © Orlando Almeida/Global Imagens

A Medway, empresa de transporte ferroviário, lançou no seu site um simulador que permite aos clientes calcularem quanto podem poupar em emissões de CO2 se escolherem o comboio como meio de transporte de mercadorias.

Esta ferramenta mede em toneladas e em percentagens as emissões gastas comparativamente entre as opções de transporte ferroviário e rodoviário. Para tal, é necessário indicar a origem e o destino da mercadoria, assim como o número de toneladas a transportar, explica a empresa em comunicado.

O administrador da Medway, Carlos Vasconcelos, refere que "consciencializar as empresas para escolhas mais sustentáveis é um dos nossos grandes objetivos enquanto meio de transporte de mercadorias. O uso do comboio, em detrimento de outros tipos de transporte mais poluentes é, sem sombra de dúvidas, uma das estratégias mais inteligentes que as empresas podem adotar, no sentido de tornar a sua atividade mais verde".

"Através do simulador é possível ir calculando o que irão evitar em emissões de CO2 ao confiarem no nosso serviço", acrescenta a empresa de transporte ferroviário em comunicado.

O transporte ferroviário Medway permite, atualmente, uma redução de cerca de 70% de emissões de CO2, comparando com o transporte rodoviário. Esta redução pode chegar aos 74%, se o transporte for efetuado com recurso a locomotivas elétricas. A empresa já adquiriu novas máquinas eletrificadas, sendo esta uma das iniciativas de sustentabilidade levadas a cabo no último ano, frisa a empresa.