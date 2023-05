Sindicato bancário suspende manifestação após Montepio rever proposta salarial

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) anunciou a suspenção da manifestação que estava agendada para quinta-feira junto à sede do Montepio, em Lisboa, após o banco ter revisto a sua proposta salarial.

Em comunicado, o SNQTB indica que, numa reunião realizada na segunda-feira, "o Montepio Geral reviu a injustificada posição negocial que vinha mantendo e incrementou para 3% a sua proposta de atualização para 2023".

"Muito embora a proposta do Montepio esteja longe da atualização salarial e das pensões que os nossos sócios merecem, registamos e saudamos esta evolução por parte do Montepio Geral, estando assim restabelecidas as condições mínimas para que seja possível continuar as negociações diretas", sublinha o sindicato.

Neste contexto, o SNQTB suspende a manifestação que tinha marcado para dia 25, junto à sede do Montepio Geral, em Lisboa, mas avisa que poderá "retomar esta iniciativa, de acordo com o decurso do processo negocial e caso venha a justificar-se".

Os trabalhadores do Montepio vão ter uma atualização salarial de 3%, com retroativos a janeiro, e uma remuneração mínima mensal de 1.150 euros, anunciou hoje a Comissão Executiva do banco, em comunicado.

"A Comissão Executiva do Banco Montepio deliberou atualizar as tabelas salariais do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em 3%, a ser aplicada sobre a retribuição base dos colaboradores no ativo, com efeitos retroativos a janeiro de 2023, e estabeleceu uma remuneração mínima mensal de 1.150 euros, um valor 51% acima do salário mínimo nacional", lê-se na nota enviada à comunicação social.

Segundo o presidente executivo do Banco Montepio, Pedro Leitão, citado no comunicado, "as decisões agora tomadas não colidem nem condicionam o processo negocial em curso com as entidades representantes dos trabalhadores", acrescentando que, além da atualização salarial, transversal a todos os trabalhadores, "decorrerá ainda, até ao final do terceiro trimestre, o processo anual de valorização e reconhecimento dos colaboradores, em linha com as políticas em vigor" na instituição.

O Banco Montepio teve lucros de 35,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, mais do triplo face aos 11,4 milhões de euros do mesmo período de 2022.