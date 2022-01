Sindicato da Aviação Civil acusa CEO da Ryanair de "desrespeitar" os tripulantes

Michael O'Leary, CEO da Ryanair

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) emitiu um comunicado acusando o CEO da Ryanair, Michael O'Leary, de "desrespeitar todos os tripulantes da aviação comercial" e "exige" que a companhia aérea "se retrate publicamente".

No documento, o SNPVAC "repudia veementemente" uma publicação no site oficial da companhia aérea no qual, diz, "se pode subentender que um uniforme de 96 libras seria um desperdício para alguém cujo trabalho é servir Pringles durante o voo" e que está ilustrada com um casaco da marca Lacoste.

"O SNPVAC jamais pode deixar passar em claro este tipo de comportamento da Ryanair, com a agravante que este tipo de comentários não é novo na companhia do senhor Michael O"Leary. Gostaríamos de relembrar a declaração inaceitável e sexista do CEO Michael O`Leary, quando afirmou que, no caso de existirem voos intercontinentais na Ryanair, os Tripulantes ofereceriam "serviços extra"", pode ler-se no comunicado.

Lamentando que, "em vez de promover e enaltecer o papel dos tripulantes", Michael O'Leary recorra ao "insulto barato, a comentários sexistas e ao atropelo das leis laborais", o sindicato sublinha que "é com enorme consternação, mas pouca surpresa" que se vê "obrigado a denunciar, mais uma vez, este tipo de comportamento".

Por fim, o SNPVAC lembra ao CEO da Ryanair que "o trabalho dos tripulantes de cabine é, primordialmente, a segurança de voo, concretamente dos seus passageiros, tripulantes e aeronave".