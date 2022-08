Sindicato da aviação civil lança pré-aviso de greve

© André Luís Alves/Global Imagens

Agosto promete voltar a ser um mês agitado nos aeroportos nacionais, com greves no setor da aviação e constrangimentos para milhares de passageiros que escolhem esta altura para as férias de verão. O Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Da Aviação Civil (Sintac) e o Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC) lançaram esta segunda-feira, 01, um pré-aviso de greve de três dias entre 19 e 21 de agosto, isto, depois de as negociações de um novo Acordo de Empresa [AE] com a ANA terem caído por terra. A paralisação irá afetar os 10 aeroportos nacionais concessionados pela VINCI Aeroportos.

"Em causa está, entre outros, a reivindicação do levantamento da suspensão das contribuições para o fundo de pensões por parte da VINCI e a contratação de mais recursos humanos para Operações Aeroportuárias, Supervisores de Operações de Socorro e Técnicos de Manutenção nos vários aeroportos nacionais",justificam as estruturas sindicais em comunicado.

Os sindicatos pedem aumentos salariais, de forma a que as remunerações acompanhem a evolução da inflação, que atingiu em julho o valor mais alto dos últimos 30 anos. Da lista de reivindicações consta também o pedido para a contratação de mais mão-de-obra de forma a que sejam repostos "os mínimos necessários à salvaguarda da segurança aeroportuária e à segurança no trabalho". "Na ANA assiste-se a uma sobrecarga desumana nos recursos humanos existentes, faltando em vários Aeroportos OPAS, Supervisores de Oficias de Operações de Socorro e Técnicos de Manutenção", acusam os representantes dos trabalhadores dos aeroportos.

As negociações para a realização de um novo AE entre o Sintac e a ANA decorrem há um ano mas as conversações não chegaram a bom porto, segundo os sindicatos, sobretudo pelo facto de a gestora aeroportuária não aceitar negociar aumentos salariais.

No passado mês de junho foram iniciados uma série de plenários e reuniões com os trabalhadores de forma a definir ações de protesto. Os encontros culminaram agora com um pré-aviso de greve de três dias nas próximas semanas.