Sindicato diz que incidente com comboio poderia ter acontecido mesmo sem greve

"O problema de fundo será outro e tem a ver com a falta de oferta. A situação de ontem ainda está por determinar. É preciso perceber as causas e é preciso perceber o que aconteceu", diz o coordenador do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins