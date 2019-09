Sindicato do pessoal de voo vai ter eleições a 27 de novembro

A direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) foi destituída em assembleia na passada sexta-feira, 27 de setembro. O sindicato que representa os tripulantes de cabine vai a votos a 27 de novembro para eleger uma nova direção.

Até à realização das eleições, o sindicato será liderado por uma comissão administrativa. Diana Mesquita, Fausta Costa, Miguel Herculano, Ana Azevedo e Susana Venâncio são os membros dessa comissão.

O jornal Público já tinha avançado a 20 de setembro que este sindicato iria realizar uma assembleia geral extraordinária. Em cima da mesa estava a decisão de destituir a direção do sindicato liderada por Luciana Passo e Bruno Fialho.

Esta assembleia foi convocada por mais de 200 tripulantes de cabine. O desagrado de alguns dos tripulantes para com o sindicato terá como origem questões ligadas à TAP. De acordo com o jornal, um comunicado de 29 de junho indicava que duas semanas antes – a 14 de junho – tinha existido “uma tentativa ilegal de usurpação dos cargos sindicais por parte de alguns associados” no âmbito de assembleia geral da TAP. Durante esse encontro, avançava o documento, “alguns associados tentaram tomar à força o lugar de presidente da mesa da assembleia geral e da direção, numa tentativa de passarem, a partir desse dia, a gerir o SNPVAC”.

A 10 de julho, a presidente da mesa da assembleia, Maria Proulle, apontou a existência de “insurreição de alguns associados, numa tentativa frustrada de usurpação de poderes”, e de um pedido de convocação de eleições antecipadas. Em comunicado, Maria Proulle referiu que ” a mesa decidiu não aceitar realizar eleições antecipadas”. Para isso, foram invocadas razões como a “situação de fragilidade” dos corpos gerentes “para qualquer tipo de negociação com as companhias por via do seu curto mandato”.

As eleições foram marcadas para 7 de janeiro de 2020 e não foi convocada uma assembleia-geral especial com o objetivo de destituir a liderança do sindicato. Contudo, a 16 de agosto, um grupo de associados do sindicato, que não estavam satisfeitos com a decisão – 214 de um universo total de 3971 associados – da presidente da mesa da assembleia, entregou a documentação necessária para que a reunião extraordinária tivesse lugar, escrevia então o Público a 20 de setembro.