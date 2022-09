Sindicato dos pilotos aprova acordo com a TAP para "compensação extraordinária"

Dinheiro Vivo 16 Setembro, 2022 • 17:34 Partilhar este artigo Facebook

É o fim do braço de ferro entre os pilotos e a TAP, pelo menos para já. A transportadora aérea e os pilotos da empresa chegaram a um acordo para eliminar o corte adicional de salário de 10% definido no Acordo Temporário de Emergência, a partir de janeiro do próximo ano, uma das reivindicações destes trabalhadores durante os últimos meses, que originou diversos protestos. As remunerações dos pilotos ficam agora sujeitas a um corte de 25%, transversal a todos os trabalhadores da empresa.

"A TAP e o SPAC acordam ainda em retomar as negociações para o novo Acordo de Empresa (AE) até 30 de setembro de 2022 e, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, será eliminado o corte adicional de salário dos Pilotos TAP (atualmente de 10%), previsto no Acordo Temporário de Emergência, mantendo-se o corte de transversal em vigor para todos os Trabalhadores TAP (de 25%)" informa o SPAC em comunicado.

As duas partes entenderam-se também relativamente ao pagamento da compensação definida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), devido a uma ação ganha pelos pilotos, a propósito do subsídio complementar de refeições em serviço (subsídio de aterragem) e da ajuda de custo complementar (per diem).

A TAP vai pagar a cada um dos pilotos associados do SPAC - Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, até dia 29 de setembro, "a título de compensação extraordinária", um valor individual em função do seu perfil profissional na companhia aérea. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo SPAC, apás a aprovação por 593 votos, ou seja, 92,8% dos 639 pilotos presentes ou representados por procuração em assembleia geral.

"A proposta ontem [quinta-feira] aprovada nasceu das negociações entre a Direção do SPAC, a administração da TAP e o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, realizadas no âmbito do Acórdão Interpretativo do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do início de julho de 2022, e que é favorável aos Pilotos, relativamente ao computo da retribuição de férias e do subsídio de férias pela TAP, há mais de uma década", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Para o SPAC, o acordo alcançado é um sinal que demonstra a "disponibilidade e o interesse dos pilotos para encontrar soluções de futuro para a TAP, sempre que enquadradas com a realidade e as especificidades do setor, beneficiando ambas as partes".