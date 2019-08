Sindicato espera fiscalização reforçada à Ryanair

O Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) diz ter saído do encontro desta quarta-feira com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, com garantias de que o governo “vai falar com a Ryanair e vai exigir que a Ryanair cumpra a lei”. Em causa, está o cumprimento das leis de trabalho portuguesas no que toca a regalias, mas também da lei da greve.

Luciana Passo, a presidente do sindicato disse ao final da reunião, que espera fiscalização reforçada durante esta quinta-feira nos aeroportos portugueses, depois de já ontem ter havido denúncia de substituição de grevistas pela transportadora, com recurso a tripulações vindas de fora. “Estarão autoridades capacitadas nos aeroportos para fazer verificações e inspeções. Vamos ver qual será a atuação da Ryanair. Vamos ver também qual será a atuação desses mesmos organismos”.

De acordo com Luciana Passo, a Ryanair terá também imposto aos tripulantes em greve uma segunda escala de serviços mínimos, para além daquela que foi decidida pelo SNPVAC. Os trabalhadores estão obrigados, por despacho do governo, à realização de ligações diárias para seis destinos – nos Açores, em França, Alemanha e Reino Unido.

“Há quatro voos diários para Paris. Nós escolhemos o da manhã. A Ryanair escolheu o da tarde. Portanto, fez dois voos”, exemplifica. “Mais ainda, como fez substituição de grevistas com voos em reverso – ou seja, trouxe tripulações de fora para fazer voos a partir de bases portuguesas – naturalmente que os voos foram realizados”. Segundo Luciana Passo, alguns tripulantes em greve terão acabado por fazer a segunda escala “por medo”, o que já não deverá acontecer hoje.

A greve dos tripulantes portugueses arrancou praticamente sem impacto nas operações da companhia low-cost nos aeroportos portugueses. Não houve qualquer cancelamento até ao início da noite, e até à hora de fecho desta edição as informações prestadas online pela ANA – Aeroportos de Portugal também não apontavam atrasos significativos. Em comunicado, a Ryanair disse ter tido “mais funcionários” que os necessários às operações.