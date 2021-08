Sindicato fala em adesão superior a 70% na greve da CGD

© MÁRIO CRUZ/LUSA

O Sindicato de Trabalhadores das Empresas do grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) calculou esta terça-feira a adesão à greve dos trabalhadores do banco público na segunda-feira acima dos 70%, contrariando os números do banco, que aponta 20%.

"A greve foi um enorme êxito, com uma adesão superior a 70%, verificaram-se centenas de agências encerradas e outras com a porta fechada sem condições para prestar qualquer atendimento ou realizar operações dado que apenas se encontravam com a gerência", pode ler-se num comunicado hoje enviado pelo STEC às redações.

Os números hoje anunciados contrariam os da Caixa Geral de Depósitos, cujo administrador José João Guilherme disse, na segunda-feira, rondarem os 20%.

"Temos 20% das agências encerradas. Naturalmente, que em algumas há transtornos que decorrem, sobretudo, desta greve atingir os mais vulneráveis, que são os reformados", afirmou o administrador aos jornalistas à margem da manifestação dos trabalhadores do banco, que decorreu em frente à sede da instituição, em Lisboa.

Na altura, em declarações à Lusa, o presidente do STEC, Pedro Messias, disse não estar surpreendido com os números anunciados pela instituição bancária, mas contestou-os, ainda que sem anunciar um número.

"Já se sabia que a Caixa ia dizer isso. A Caixa considera uma agência não fechada estando nela um trabalhador. Não se pode dizer que esteja a funcionar. Não surpreende o que a Caixa diz. Já o disse em 2018, mas não é verdade. A rede comercial está fechada ou inoperacional", garantiu o líder da estrutura que convocou a greve.

Os trabalhadores da CGD estiveram em greve na segunda-feira, reivindicando a negociação da tabela salarial e das cláusulas de expressão pecuniária.

Pelas 12:00, os trabalhadores concentraram-se em frente à sede da instituição financeira, num dia em que estiveram também em greve, munidos com bandeiras dos sindicatos e cartazes, onde se liam reivindicações como: "Contra a violação do acordo da empresa", "Contra o assédio" ou "Por um diálogo efetivo, não de surdos".

Em resposta às reivindicações apresentadas pelos sindicatos representativos dos trabalhadores da Caixa, que disse merecerem "o melhor respeito", o administrador do banco indicou que, em média, a tabela salarial da CGD é, no mínimo, 10% mais alta "do que a dos bancos com quem a Caixa concorre".

Referindo que as negociações sobre a tabela salarial estão previstas para setembro, este responsável sublinhou que a transformação operacionalizada na CGD "tem em vista a sua sustentabilidade" e foi feita "com os trabalhadores da Caixa, não contra ou com outros".

No primeiro semestre, a CGD totalizou 294 milhões de euros de lucro, mais 18% do que no mesmo período do ano anterior.