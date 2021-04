Sindicato: O anúncio de despedimentos no Santander é "uma ofensa aos trabalhadores"

Balcão do Santander Totta (Bruno Lisita / Global Imagens) © Bruno Lisita / Global Imagens

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) considerou esta quarta-feira ser "uma ofensa aos trabalhadores" do Santander a decisão do banco de avançar com o despedimento de entre 100 a 150 colaboradores.

"Esta medida hoje anunciada pelo banco Santander é completamente injusta, inqualificável, injustificada e inaceitável", afirma Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB, citado num comunicado.

O sindicato recorda que "o Santander negou pública e reiteradamente a existência do processo de reestruturação que agora invoca e que o sindicato sempre afirmou que existia, tendo o SNQTB interpelado a administração do banco Santander sobre o este mesmo processo".

"O SNQTB continuará a defender os seus associados em todas as frentes: perante a administração do banco, em Portugal e em Espanha, em cada local de trabalho, na praça pública, junto do Governo e dos Grupos Parlamentares e até mesmo, se necessário for, nos Tribunais", adianta o SNQTB.

Em atualização