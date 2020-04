Sindicato pede paragem das fábricas da Embraer em Portugal e nos EUA

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região exigiu que a fabricante de aeronaves brasileira Embraer paralise a atividade em Portugal e nos Estados Unidos da América, para defender os trabalhadores do novo coronavírus.

O pedido consta de uma carta enviada ao presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, na sexta-feira, na qual o sindicato brasileiro defende que as unidades da empresa em Fort Lauderdale e Melbourne, nos EUA, Ogma e Évora, em Portugal, adotem as mesmas medidas praticadas pela empresa no Brasil.

No país sul-americano, parte dos funcionários estão em férias coletivas ou em regime de teletrabalho, como forma de reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus.

O sindicato dos trabalhadores brasileiros informou que o pedido surgiu “a partir de denúncias de trabalhadores norte-americanos e portugueses” quando o órgão representativo tomou conhecimento de que as fábricas da Embraer nestes dois países estão em pleno funcionamento, apesar da pandemia.

“Os Estados Unidos e Portugal apresentam altos índices de contágio da doença e nos causa estranheza que a medida adotada nas plantas [fábricas] do Brasil também não tenham sido adotadas nestes países’, frisou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

A organização sindical acrescentou: “Portanto, por meio desta reivindicamos a imediata paralisação das plantas da empresa localizadas em Fort Lauderdale e Melbourne, ambas no estado da Flórida, Estados Unidos, e das plantas de Ogma e Évora em Portugal”.

O sindicato brasileiro também defendeu que os trabalhadores em Portugal e nos EUA devem ter garantidos os seus salários, direitos e empregos, reivindicando a repatriação dos trabalhadores brasileiros que estão em missão nos dois países.

No final de março a Embraer informou a retoma das suas atividades essenciais após a paralisação temporária no Brasil, mas determinou que os funcionários das frentes de atividades essenciais que pudessem exercer o trabalho à distância permaneceriam nas suas residências.

Para os colaboradores que não são das áreas críticas no Brasil a Embraer decidiu conceder férias coletivas entre 1 e 9 de abril, com regresso previsto em 13 de abril.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da Ogma – Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.