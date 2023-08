Sindicato preocupado com paragem da produção em fábrica de Sines

Indorama Ventures, Sines

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Agosto, 2023 • 18:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul manifestou esta sexta-feira preocupação com a paragem da produção na fábrica da multinacional tailandesa Indorama Ventures em Sines, no distrito de Setúbal.

Hélder Guerreiro, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE Sul), disse à agência Lusa que a unidade está, desde o início do mês, "em manobras de limpeza para uma paragem prolongada".

"A laboração está parada e estão a fazer limpeza, inertização e retirada de produtos químicos dos tanques e das linhas", precisou, indicando que já foram dispensados trabalhadores com contratos a prazo e outros contratados por empreiteiros.

O sindicalista referiu que muitos dos 180 trabalhadores da fábrica encontram-se de férias.

A Lusa contactou a fábrica de Sines da Indorama Ventures, mas uma funcionária respondeu que não se encontrava ninguém da direção da unidade fabril.

Manifestando preocupação com estes sinais, o dirigente sindical revelou que a direção da fábrica, numa reunião com o SITE sul, "não soube esclarecer qual o futuro" da unidade e remeteu a divulgação de "mais decisões" para setembro.

"Não queremos lançar o pânico, nem dar a fábrica por perdida. É precisamente o contrário. Queremos que esta fábrica continue a laborar e que os postos de trabalho sejam preservados com a Indorama ou com outra empresa", sublinhou.

Hélder Guerreiro considerou que o Governo tem responsabilidades na matéria e frisou que o executivo "deve atuar rapidamente para assegurar estes postos de trabalho e perceber o que está em causa".

"Esta fábrica, não nos podemos esquecer, foi comprada em saldo", recordou, considerando que "50 milhões de euros por uma fábrica daquelas foi uma pechincha".

"E, volvidos cinco anos, vemo-nos nesta incerteza", acrescentou.

Segundo o sindicalista, o SITE sul vai pedir uma reunião urgente ao ministro da Economia para o sensibilizar para a urgência de tomada de medidas que salvaguardem os postos de trabalho e a economia nacional.

A empresa tailandesa Indorama Ventures adquiriu, em novembro de 2017, a antiga fábrica da Artlant, unidade industrial ligada à área petroquímica instalada no complexo industrial de Sines, num investimento de 28 milhões de euros.

A Artlant, que tinha a Caixa Geral de Depósitos (CGD) como principal credora, foi declarada insolvente pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa no final do mês de julho de 2017, dois anos depois de ter entrado em Processo Especial de Revitalização (PER).

A unidade fabril, agora nas mãos da Indorama Ventures, é produtora de ácido tereftálico purificado, a matéria-prima utilizada para a produção de politereftalato de etileno (PET), componente base no fabrico de embalagens de plástico para uso alimentar (como garrafas para bebidas), e tem uma capacidade produtiva de 700 mil toneladas por ano.