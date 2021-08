Sindicatos aderem à greve dos trabalhadores da CGD

Balcão da CGD Caixa Geral de Depósitos (João Manuel Ribeiro/Global Imagens) © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) anunciaram esta sexta-feira que vão aderir à greve dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) convocada para o dia 09 de agosto.

"Os Sindicatos apelam a todos os seus sócios do Grupo CGD a participar na greve, garantindo que irão proceder ao pagamento, através dos respetivos Fundos de Greve, da perda de retribuição comprovadamente ocorrida", referem os sindicatos em comunicado.

"As duas estruturas sindicais exigem serem previamente informadas sobre o conteúdo dos processos de reestruturação levados a cabo no setor bancário e não admitem ser excluídos de participar no debate sobre os mesmos. Alertam ainda que não toleram despedimentos coletivos ou ameaças de extinção de postos de trabalho e caso ocorram será, de imediato, convocada nova greve", adiantam.

O sindicato dos trabalhadores do grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) convocou uma greve para a próxima segunda-feira. Os trabalhadores vão manifestar-se "contra o assédio", "contra os atropelos ao Acordo Empresa STEC/CGD e ao código de Trabalho", "contra os atropelos ao ACT STEC/Empresas Grupo CGD", "contra a redução cega dos postos de trabalho", "contra as horas extraordinárias não pagas", entre outras situações.

O protesto está agendado para as 12H00, junto à sede da CGD, em Lisboa.