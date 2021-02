Sindicatos apontam 560 trabalhadores da TAP elegíveis para reforma antecipada

Lisboa, 01/05/2015 - Reportagem no aeroporto de Lisboa no primeiro dia de greve dos pilotos da TAP. (Sara Matos/ Global Imagens) © Sara Matos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 03 Fevereiro, 2021 • 11:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP apontam que, nos quadros do grupo, há 560 trabalhadores elegíveis para reformas antecipadas ou pré-reformas, avança esta quarta-feira, 3 de fevereiro, o jornal Eco. No âmbito do plano de restruturação da TAP, enviado a 10 de dezembro para a Comissão Europeia, está previsto que saiam cerca de 2000 funcionários do grupo. Isto é, 750 tripulantes, 500 pilotos e 750 elementos de terra de várias áreas.

No levantamento feito pelas estruturas sindicais, e a que jornal de economia Eco teve acesso, está patente que há 280 tripulantes de cabine em condições de reforma antecipada ou pré-reforma, 240 funcionários de terra e cerca de 40 pilotos.

Estes números foram apresentados ao governo na sequência da negociação em curso para o acordo de emergência. Em dezembro, quando o governo enviou o plano de reestruturação da TAP para Bruxelas indicou que os acordos de empresa teriam ser suspensos para que fosse possível fazer mudanças nos quadros da empresa.

Os acordos de empresa apenas podem ser suspensos quando as empresas são declaradas como estando em situação económica difícil. Tal já aconteceu há umas semanas e o que tem estado a ser negociado entre a empresa e os sindicatos é um acordo de emergência que esteja em vigor até 2024, vigência do plano de reestruturação.

As negociações para um acordo de emergência deveriam ter terminado a 31 de janeiro. Contudo, e tal como chegou avançar o Público, o prazo tinha sido dilatado em dois dias. Mas e depois de ter estado previsto um novo encontro entre o sindicato dos tripulantes e a administração da TAP para o final da tarde desta terça-feira, 2 de fevereiro, (estiveram reunidos também no dia 1 de fevereiro), que foi primeiramente adiado para a noite desta terça-feira, está previsto agora, sabe o Dinheiro Vivo, que a reunião decorra no final da tarde desta quarta-feira.

Os sindicatos têm vindo a lutar para que não haja despedimentos e que se passe a regimes voluntários, como reformas antecipadas e pré-reformas mas não só: reduções de horários de trabalho e reduções salariais.

Se não for possível alcançar um acordo de emergência, o que os sindicatos têm tentado evitar, o Estado pode avançar para um regime sucedâneo. Ou seja, neste regime, o governo não tem de negociar e pode, unilateralmente, tomar as decisões sobre o corte dos salários e subsídios dos trabalhadores.