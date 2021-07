Sindicatos bancários unem-se contra despedimentos coletivos e a greve é uma hipótese

António Fonseca, Mais Sindicato © Reinaldo Rodrigues /GI

Todos os Sindicatos Bancários portugueses (SNQTB, MAIS Sindicato, SBN, SIB, SBC, STEC e SinTAF) chegaram a acordo para tomarem uma posição conjunta contra o "injustificado e desnecessário processo massivo de destruição de postos de trabalho". Os sindicatos preparam ainda uma manifestação de todos os bancários para "deixar bem claro que estamos dispostos a defender os postos de trabalho e a lutar pelos nossos direitos até às últimas consequências."

Em entrevista ao DV e TSF, António Fonseca, a ser transmitida este sábado, diz que "esta é uma decisão histórica. São todos os sindicatos, desde a área da UGT, a área da CGTP e da USI. Estão todos aqui representados. De imediato, decidimos pedir uma audiência ao primeiro-ministro, já fomos à ministra do trabalho, aos grupos parlamentares, fomos recebidos pela ACT e só nos falta o primeiro-ministro e o Presidente da República. Os bancários não podejm ser tratados desta forma", sublinha o dirigente sindical.

O responsável sublinha ainda que não sabe "quantos postos podem estar em causa, mas nos últimos anos, mais de 10 mil postos de trabalho foram deteriorados. Não sei quantos mais podem vir aí. Este primeiro semestre já saíram cerca de 450 pessoas do Santander Totta e preveem mais 685 até ao fim do ano. O bcp fala num milhar de pessoas, num universo de cerca de 60 mil bancários em Portugal."

António Fonseca adianta que há uma "manifestação já pensada. Já temos o dia indicado, mas vai ser em breve. Vamos tentar fazer uma grande concentração de bancários para que as nossas autoridades possam perceber que há a tendência de se pensar que os bancários são sempre pessoas que ganham muito e isso nao é verdade. Um bancário que entra hoje para a banca ganha 800 euros e entra com uma licenciatura."

Quanto a uma greve, admite que é uma possibilidade em cima da mesa: "a classe dos bancários hoje nao é dada a greves. Há uns anos era uma classe muito unida e com isso conseguiu evoluir, mas hoje deixou-se adormecer e esta união dos sindicatos, espero que faça acordar os bancários. Estamos no momento de vir para a rua e reivindicar os nossos direitos. A greve nunca pode deixar de ser uma hipótese que os sindicatos ponderem, mas deve estar sempre na reta final. Se for sem consequências, pode ser uma arma mal utilizada. O que apelamos também é que esta redução seja feita com alguma progressão. Por exemplo, o Santander propõe-se reduzir 24% dos seus trabalhadores; em Espanha isto foi negociado com o Governo e não atingirtam os 15%".

Em comunicado conjunto, os sindicatos bancários pedem ainda "a suspensão imediata dos programas de redução de trabalhadores"; "a substituição das rescisões por mútuo acordo por reformas antecipadas e uma especial consideração nas situações de vulnerabilidade social"; "que sejam consideradas todas as hipóteses de reconversão rofissional" e que "todas as atividades realizadas em regime de outsourcing ou de trabalho temporário, sejam realizadas por bancários."