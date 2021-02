Sindicatos concluem negociação de aumento salarial retroativo de 0,3% no grupo Montepio

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Fevereiro, 2021 • 13:42 Partilhar este artigo Facebook

O Sindicato dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e o Sindicato da Banca (SIB), em comunicado conjunto hoje divulgado, anunciaram a conclusão da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com o Grupo Montepio, com uma atualização salarial de 0,3% para 2020.

"Este entendimento permitirá que os trabalhadores, reformados e pensionistas do Grupo Montepio vejam refletido o aumento de 0,3% dos salários e pensões no processamento de março de 2021, com retroativos a janeiro de 2020", explicam os sindicatos.

A atualização negociada abrange ainda o subsídio de refeição, com um aumento de 0,73%, passando para 9,72 euros por dia, e o subsídio de apoio à natalidade, que aumenta 5,82%, para 800 euros por filho.

"Terminado o processo relativo a 2020, as três estruturas sindicais irão dar início ao processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho para 2021", adiantam os sindicatos.

Os bancos portugueses têm vindo a reduzir as estruturas, nomeadamente através da saída de trabalhadores, tendo o Banco Montepio, que pertence ao grupo, obtido autorização da tutela para despedir 400 trabalhadores até setembro de 2023, no âmbito do estatuto de empresa em reestruturação.