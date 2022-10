Sindicatos propõem aumentos de 9,5% no grupo Altice e um mínimo de 90 euros

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Outubro, 2022 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sindicatos representativos dos trabalhadores da Altice apresentaram ao grupo uma proposta de atualização salarial de 9,5%, com um aumento mínimo de 90 euros, de acordo com um comunicado esta segunda-feira divulgado.

Na nota, três estruturas sindicais, o TENSIQ - Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações, o SINDETELCO - Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços e o SICOMP - Sindicato das Comunicações de Portugal justificaram as suas reivindicações com os resultados da empresa e com a inflação.

Assim, "querendo minimamente mitigar os efeitos colaterais das crises ora vivenciadas, que passa obrigatoriamente por valorizar salários e outras matérias pecuniárias, no que às obrigações das entidades empregadoras diz respeito, as associações sindicais, signatárias deste documento, vêm propor à Altice Portugal que proceda a alterações ao Instrumento de Regulação Coletiva de Trabalho", indicaram.

A proposta inclui "um acréscimo na Tabela Salarial e nos vencimentos base de todos os trabalhadores (no ativo, em suspensão de contrato e em situação de pré-reforma) em 9,5%", sendo que o "aumento mínimo a verificar deverá ser no valor de 90 euros".

Além disso, os sindicatos pediram um "acréscimo de todas as restantes matérias de expressão pecuniária em 9,5%", incluindo no "subsídio de turno, subsídio de refeição, diuturnidades, subsídio especial de refeição, chamada acidental, abonos de prevenção, subsídio de trabalho a grande altura, e prémio de reforma/aposentação", segundo a mesma nota.

A proposta prevê ainda "o pagamento em dobro do prémio de reforma/aposentação até 31 de dezembro de 2026", a "atualização, em percentagem igual à taxa de inflação, dos complementos de reforma, aos reformados que a eles tenham direito" sendo que todas estas alterações têm efeitos "a 01 de janeiro de 2023".

Os sindicatos querem também "garantia de acréscimos salariais anuais, até 2026, no mínimo de 85,00 euros" e "restantes matérias pecuniárias de 8,5%, a ajustar, ano a ano, se as taxas de inflação a observar forem superiores às de 2022".

Por fim a proposta prevê o "alargamento do âmbito de aplicação, destas matérias pecuniárias vertidas no ACT [acordo coletivo de trabalho], a todos os trabalhadores de todas as empresas do grupo Altice Portugal" e a "manutenção dos atuais planos de saúde até 31 de dezembro de 2024".

"Os sindicatos signatários, dada a necessidade imperiosa de fazer face à elevada falta de liquidez das pessoas, dos trabalhadores e das famílias, ao empobrecimento verificado e cada vez mais sentido, solicitam à empresa que seja marcada para tão breve quanto possível a primeira reunião de negociações", disseram ainda, para que os trabalhadores possam "aceder aos novos vencimentos, e novos valores pecuniários nas remunerações de janeiro do próximo ano".