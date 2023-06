Sindicatos questionam Montepio sobre cedência de trabalhadores para novo serviço

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Junho, 2023 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

Os sindicatos da banca pediram uma reunião ao Montepio para obter esclarecimentos sobre a cedência de trabalhadores para o Montepio Serviços, aconselhando os associados a não assinarem qualquer documento que levante dúvidas.

"Os sindicatos tiveram conhecimento esta sexta-feira, 23 de junho, de que foi criado o Montepio Serviços, ACE (Agrupamento Complementar de Empresas), que vai incorporar as áreas de USP [Unidade de Serviços Partilhados], de saúde e bem-estar e a central de compras do grupo", lê-se num comunicado conjunto do Mais -- Sindicato do Setor Financeiro, do Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) e do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN).

Segundo as estruturas sindicais, os trabalhadores estão a receber propostas de acordos de cedência ocasional para exercerem funções nesta entidade.

Até ao momento, os três sindicatos não receberam informações sobre este processo, tendo assim solicitado ao Montepio o agendamento de uma reunião.

"Assim, estes sindicatos sugerem a todos os sócios que sejam confrontados com propostas e tenham dúvidas sobre os seus termos, que não assinem nada sem previamente pedirem aconselhamento aos respetivos serviços jurídicos", concluiu.