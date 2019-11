“Single’s Day”. Vendas do Alibaba atingem os 38,4 mil milhões e batem recorde

Naquela que é conhecida como a “Black Friday” da China – o “Single’s Day” ou Dia dos Solteiros, em português -, o Alibaba indica que as suas vendas ultrapassaram atingiram os 38,4 mil milhões de dólares, batendo o recorde desde 2009.

O valor apresentado pelo grupo chinês de vendas online é equivalente a mais de 80% das vendas apresentadas pela rival da americana Amazon, segundo a Reuters.

Vendas do Alibaba no Dia dos Solteiros:

2019: 38,4 mil milhões de dólares

2018: 30,8 mil milhões de dólares

2017: 25,3 mil milhões de dólares

2016: 17,7 mil milhões de dólares

2015: 14,3 mil milhões de dólares

2014: 9,3 mil milhões de dólares

2013: 5,8 mil milhões de dólares

2012: 3,1 mil milhões de dólares

2011: 800 milhões de dólares

2010: 140 milhões de dólares

2009: 10 milhões de dólares

Celebrado a 11 de novembro devido aos quatro “um” que se combinam nesta data (11/11), que simbolizam a condição de solteiro, o dia começou a ser celebrado por estudantes universitários chineses, na década de 1990, como um Dia dos Namorados alternativo.

Em 2009, o Alibaba transformou o Dia dos Solteiros na China num evento de compras, tornando-o no maior festival de vendas online do mundo, ultrapassando a Cyber Monday nos Estados Unidos, que faturou 7,9 mil milhões de dólares no ano passado. Neste dia, durante 24 horas, o grupo oferece grandes descontos em todas as suas plataformas.

O artigos mais vendidos foram os smartphone Huawei Mate 30 Pro, que suporta tecnologia 5G, e o iPhone 11 Pro ou o Pro Max.

Marcas em Portugal rendem-se ao evento chinês

O evento chinês já conquistou algumas marcas em Portugal. Prova disso são, por exemplo, o Auchan, a Worten, a Phone House ou o El Corte Inglés.

No Auchan, os descontos “em centenas de produtos” – em eletrodomésticos, tecnologia, brinquedos, alimentação e bebidas, entre outros – vão até aos 50% até às 23:59 desta segunda-feira. A Phone House, por exemplo, oferece os portes em encomendas de valor superior a 25 euros e os descontos também vão até aos 50%.

“Este foi um dia criado a pensar em todas as pessoas que não celebram o dia dos namorados, mas para a Worten deverá ser o dia em que te recompensas com tudo o que gostas”, refere a marca na sua campanha para assinalar este dia. Há descontos para todos os gostos, desde em videojogos e computadores até pequenos eletrodomésticos.

Marcas de perfumaria e cosmética como a Douglas e a Sephora também tiram partido deste dia, tendo a primeira começado a campanha a 1 de novembro.

A Lanidor oferece aos seus clientes 25% de desconto em artigos selecionados. O El Corte Inglés apresenta “caprichos irresistíveis” para este dia. Informática, grandes e pequenos domésticos, decoração, roupa, entre outros, apresentam descontos que podem chegar aos 70%.