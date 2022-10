Sintac propôs aumentos de 9% para os trabalhadores da Groundforce

© André Luís Alves/Global Imagens

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) apresentou uma proposta à empresa de 'handling' Groundforce de aumentos de 9% para os trabalhadores em 2023, tendo por base os valores da inflação e previsões para o turismo.

"Informamos todos os trabalhadores e associados que o Sintac enviou esta quarta-feira à SPdH/ Groundforce uma proposta de atualização salarial para 2023", destacou o sindicato, num comunicado esta quarta-feira divulgado.

A proposta "fundamenta-se no atual cenário macroeconómico, com uma previsão de crescimento económico de 6,7% para 2022, em grande parte catapultado pelos resultados do turismo, no qual a aviação se enquadra e, fundamentalmente, na fortíssima inflação sentida este ano, que terá sequência no próximo ano (prevendo-se uma inflação acima dos 5%) e apontando-se em 2022 para no mínimo 7,8%".

"Assim, perante os argumentos elencados e tendo em conta a real perda de rendimento salarial dos trabalhadores da SPdH/Groundforce, o Sintac, para 2023, enviou uma proposta de revisão salarial de mais 9% da tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária", rematou.

A Groundforce, empresa participada pela TAP que presta serviços de assistência em terra nos aeroportos nacionais, está no meio de um processo de insolvência complexo, que ainda aguarda decisão judicial para a apresentação de um plano de recuperação.